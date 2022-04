DNV’er lost schoten voor discotheek in Nickerie

De politie van Nickerie heeft in de ochtend van maandag, de militair R.W., lid van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), aangehouden voor een bekende discotheek in de Van Pettenpolder in Nickerie. Dit naar aanleiding van schoten die de wapendrager tijdens een gevecht met een beveiliger zou hebben gelost.

R.W. die ook in de discotheek was, wilde op gegeven moment naar buiten. Bij de poort werd hem door de portier voorgehouden dat als hij de plaats verlaat, hij niet meer naar binnen mag vanwege de enorme drukte die er was in de discotheek. R.W. kreeg daarop een woordenwisseling met de beveiliger en trok op een gegeven moment een vuurwapen, waarmee hij eerst twee waarschuwingsschoten loste en daarna een gericht schot op de beveiliger.

Er ontstond toen een gevecht tussen R.W. en de beveiliger, waarbij R.W. het vuurwapen nog in zijn hand had. Een politiepatrouille die voorbijreed, zag dat er wat gaande was en stopte voor nader onderzoek. Door kordaat optreden van de politie kon erger worden voorkomen. Het gelukte de politie R.W. die vreselijk tekeer ging, in de boeien te slaan en hem te ontwapenen en af te voeren naar het politiebureau. R.W. is overgedragen aan de Militaire Politie.