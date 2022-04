IMF verwacht wereldwijd economische vertraging tot 3,6 procent

Economische voorspellingen dalen vanwege oorlog in Oekraïne

De nieuwe World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), verwacht dat de groei dit jaar zal vertragen tot 3,6 procent. De wereldeconomie is een periode van intense onzekerheid ingegaan, aangezien een grillige pandemie en de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne samen de snelle inflatie aanwakkeren en wegen op een toch al broos wereldwijd herstel. Deze botsende uitdagingen worden geconfronteerd met beleidsmakers en centrale bankiers in de Verenigde Staten en Europa, wanneer ze proberen de inflatie terug te dringen zonder de groei zo sterk te vertragen dat hun economieën in een recessie belanden.

In de afgelopen week zijn internationale organisaties en denktanks begonnen met het verlagen van hun prognoses voor groei en handel, aangezien ze de verstoringen door de oorlog van de wereldwijde energie-, voedsel- en grondstoffenvoorziening beoordelen, evenals de ingrijpende afsluitingen van China om een hernieuwde uitbraak van het coronavirus in te dammen. IMF benadrukt de vertroebeling van de wereldeconomie afgelopen dinsdag. In de World Economic Outlook werd duidelijk gesteld door het fonds, dat de wereldwijde productie dit jaar naar verwachting zou vertragen tot 3,6 procent, van 6,1 procent in 2021. Dat is een verlaging van een prognose van januari van 4,4 procent groei dit jaar.

“De mondiale economische vooruitzichten zijn ernstig achteruitgegaan, grotendeels vanwege de Russische invasie van Oekraïne”, zei Pierre-Olivier Gourinchas, hoofdeconoom van het IMF, dinsdag tijdens een persconferentie.

“Deze crisis ontvouwt zich nu de wereldeconomie nog niet volledig is hersteld van de pandemie.” De impact van de Russische oorlog op de wereldeconomie zal een centraal onderwerp zijn voor beleidsmakers die deze week in Washington bijeenkomen voor de voorjaarsbijeenkomsten van het IMF en de Wereldbank.

Toen de bijeenkomsten op gang kwamen, worstelden beleidsmakers met de vraag hoe ze de druk op Rusland konden handhaven en tegelijkertijd het economisch herstel op schema konden houden en de armen in de wereld konden beschermen tegen stijgende prijzen. Terwijl sommige landen die grondstoffen exporteren zullen profiteren van een periode van hogere brandstof- en voedselprijzen, wegen de verstoringen voor de meeste economieën zwaar. “De oorlog heeft een toch al nijpende situatie nog erger gemaakt”, zei minister van Financiën, Janet L. Yellen, dinsdag in een toespraak over de toenemende voedselonzekerheid. “Prijs- en aanbodschokken zijn al aan het concretiseren, waardoor de wereldwijde inflatoire druk toeneemt, risico’s ontstaan voor de externe balansen en het herstel van de pandemie wordt ondermijnd.”

Op woensdag is Yellen van plan om een openingssessie bij te wonen, waarbij de Oekraïense minister van Financiën aanwezig zal zijn, aangezien de Verenigde Staten zich naast bondgenoten willen verzetten tegen de Russische invasie, zei een functionaris van het ministerie van Financiën. Yellen zal echter een groep van 20 sessies, zoals die over internationale financiële architectuur en duurzame financiering, niet bijwonen als er Russen deelnemen. Tegen die achtergrond onthulden de nieuwe gegevens van het IMF een ontmoedigende reeks economische tegenwind. Gourinchas zei dat de oorlog de groei afremde en de inflatie aanjoeg, wat hij beschreef als een “duidelijk en aanwezig gevaar” voor veel landen. Hij voegde eraan toe dat verstoringen van de Russische toevoer van olie, gas en metalen, samen met de Oekraïense export van tarwe en maïs, door de grondstoffenmarkten en over de wereldeconomie zullen rimpelen “als seismische golven”.

Hij erkende dat het verloop van de wereldeconomie zou afhangen van het verloop van de oorlog en de uiteindelijke omvang van de sancties die de Verenigde Staten en hun bondgenoten in Europa en Azië aan Rusland hebben opgelegd. “De onzekerheid rond deze projecties is aanzienlijk, ver buiten het gebruikelijke bereik”, zei Gourinchas. “De groei zou verder kunnen vertragen, terwijl de inflatie onze projecties zou kunnen overschrijden als bijvoorbeeld sancties worden uitgebreid tot de Russische energie-export.”

Oekraïne en Rusland worden geconfronteerd met de meest ernstige economische gevolgen van de oorlog. Het IMF verwacht dat de Oekraïense economie dit jaar met 35 procent zal krimpen, terwijl de Russische economie naar verwachting met 8,5 procent zal krimpen. Gourinchas merkte op dat de Russische autoriteiten er tot dusver in zijn geslaagd om een ineenstorting van hun financiële systeem te voorkomen en bankfaillissementen te voorkomen, maar zei dat verdere sancties tegen de Russische energie-industrie een aanzienlijke impact op de economie kunnen hebben. ‘’De ingrijpende sancties die Amerika en zijn bondgenoten Rusland al hebben opgelegd, zijn de belangrijkste factor die bijdraagt aan de neerwaartse herziening van de wereldwijde groeivooruitzichten van het IMF’’, zei Gourinchas. Hij voegde eraan toe dat een aanscherping van de beperkingen op de Russische energie-export een “ongunstig scenario” zou zijn dat de productie over de hele wereld verder zou vertragen.

Stijgende prijzen over de hele wereld vertonen geen tekenen van afname, zelfs niet als de problemen met de toeleveringsketen afnemen, zei het IMF. Het verwacht dat de inflatie het hele jaar hoog zal blijven, met een projectie van 5,7 procent in geavanceerde economieën en 8,7 procent in opkomende markten. De inflatie bereikte vorige maand 8,5 procent in de Verenigde Staten, het hoogste tempo in twaalf maanden sinds 1981.

Ook andere internationale organisaties en onderzoeksgroepen hebben hun wereldwijde groeiprognoses naar beneden bijgesteld. Economen van het Peterson Institute for International Economics, een denktank in Washington, verwachten dat de wereldwijde groei zal afnemen van een snelle 5,8 procent in 2021 tot 3,3 procent per jaar in 2022 en 2023.

De Wereldbank uitte deze week ook haar bezorgdheid over de toestand van de wereldeconomie en waarschuwde dat de aanhoudende pandemie, covid lockdowns in China en hogere inflatie, de inkomensongelijkheid en armoedecijfers zouden kunnen vergroten. Het verlaagde zijn groeiprognose voor 2022 van 4,1 procent naar 3,2 procent. “Ik maak me grote zorgen over ontwikkelingslanden”, zei David Malpass, de president van de Wereldbank, maandag. “Ze worden geconfronteerd met plotselinge prijsstijgingen voor energie, kunstmest en voedsel, en de kans op rentestijgingen. Ze raken ze allemaal hard.”

Volgens de Bank for International Settlements heeft meer dan de helft van de opkomende economieën een inflatie van meer dan 7 procent. En 60 procent van de geavanceerde economieën, waaronder de Verenigde Staten en de eurozone, heeft een inflatie van meer dan 5 procent, het grootste aandeel sinds de jaren tachtig, aldus de bank. In Groot-Brittannië steeg de inflatie in maart tot 7 procent, het hoogste niveau in 30 jaar. Uit een onderzoek van 12 april onder wereldwijde investeerders door BofA Securities, bleek dat meer dan tweederde pessimistisch was over de wereldwijde groeivooruitzichten in de komende maanden.

Bron: nytimes