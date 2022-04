‘Suriname beloofde mogelijk visvergunningen voor hotel in Guyana’

Volgens voorzitster van DA’91 Angelic del Castilho, gaan er geruchten dat Suriname 150 visvergunningen zou hebben beloofd aan Guyana, in ruil voor vergunning verlening voor de bouw van een hotel met ruim 200 kamers. ‘’Wanneer we zien dat Guyana aangeeft de druk te zullen opvoeren op het hoogste niveau, dan wil dat zeggen dat er iets mee gepaard moet gaan. Er gaat een gerucht dat dit te maken zou hebben met vergunningen hotels te bouwen in Guyana. Dat is wat in verschillende kringen naar voren gebracht wordt, en vooral om dat ene hotel met 200 kamers”, aldus Del Castilho in gesprek met een lokaal medium. Volgens Del castilho is het van groot belang, de feiten naar boven te halen. “Het is een feit, dat onze president tijdens zijn bezoek vorig jaar aan Guyana, zaken heeft laten opnemen met betrekking tot het verstrekken van vis-vergunningen aan Guyanese vissers. De president van Guyana heeft dit na de ondertekening gepresenteerd aan zijn volk, maar heeft onze president daar nooit corrigerend tegen opgetreden”, aldus Del Castilho. Volgens Del Castilho werd dit alleen gecorrigeerd door de minister van Landbouw, Veeteelt en visserij (LVV), die aangaf, dat het verstrekken van de verlangde ververgunningen aan Guyanezen in verband met onze visserijwet niet mogelijk is. De Guyanese regering typeerde vervolgens de handeling van Suriname als te zijn onbetrouwbaar en beloofde in een later stadium de documenten te presenteren. Volgens haar zullen zij dit niet zo laten en zaken aanvechten op het hoogste niveau.