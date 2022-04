Winkelier betaalt boete van SRD 50.000

De supermarkthouder X. D. (29) heeft op maandag 18 april, een boete van SRD 50.000 betaald, nadat hij op vrijdag 15 april was aangehouden en in verzekering gesteld voor het overtreden van de Wet Tegengaan Smokkelen en de Wet Economische Delicten. X. D. bood namelijk illegaal in het land gebrachte sigaretten en medicamenten ten verkoop aan in zijn winkel. De politie stuitte na onderzoek op de smokkelwaar die in beslag werd genomen. De zaak is op maandag 18 april na overleg met het Openbaar Ministerie buiten proces afgehandeld en de verdachte heeft een boete van SRD 50.000 betaald, waarna hij in vrijheid is gesteld, meldt de politie van het gewest Nickerie. De politie waarschuwt dat er zonder aanziens des persoon zal worden opgetreden, indien wordt geconstateerd dat er buiten de vergunningsvoorwaarden om, zaken ten verkoop worden aangeboden in de winkels.