Mac Andrew nieuwe minister van AWJ

Steven Mac Andrew is belast met het beheer over het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). Mac Andrew is op dinsdag 19 april 2022 in het presidentieel paleis door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd. De nieuwbakken bewindsman neemt de plaats in van minister Rishma Kuldipsingh, die thans de leiding heeft op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Steven Mac Andrew heeft ruime ervaring in arbeidsaangelegenheden. Hij is directeur geweest van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en heeft onder meer de introductie van het Decent Work-programma van de Internationale Arbeidsor-ganisatie (ILO) in Suriname inhoud helpen geven. Bij de Caricom heeft Mac Andrew jarenlang het proces van vrij personenverkeer in de lidlanden geleid. De minister is van mening dat dialoog en samenwerking, de speerpunten zijn van zijn werkwijze. ‘’Suriname heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDG), met name: decent work, en daarmee gaan wij door”, zegt de minister. Wat de focus op jeugdzaken betreft zal men voortgaan volgens het model van de Caricom. Dit betreft de aanpak van issues waarmee de jeugd zit alsook het stimuleren van jeugdparticipatie bij het ontwikkelen van het land. De beslissingen van The Council for Human and Social Develop-ment (COHSOD) zullen deel uit maken van het beleid van de AWJ. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het vrij verkeer van personen, en zal getracht worden de toegevoegde categorieën van de COHSOD te implementeren in het beleid.