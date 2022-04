Santokhi: ‘Caribische regio getroffen door nieuwe regels Amerikaanse banken’

De Caribische regio is getroffen door nieuwe wetten en regels die de Verenigde Staten van Amerika hebben aangenomen voor Amerikaanse banken. Echter hebben deze wetten volgens president Chandrikapersad Santokhi een extraterritoriale werking, in die zin dat ze van invloed zijn op het Amerikaanse grondgebied en daarbuiten. Het Surinaamse staatshoofd is op dinsdag 19 april 2022 samen met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking naar Barbados vertrokken om deel te nemen aan het De-risking and Correspondent Banking Congres. Tijdens deze bijeenkomst zullen de gevolgen van de desbetreffende wetten voor de landen van het Caribisch gebied besproken worden.

“Het zijn wetten die te maken hebben met het naleven van wettelijke bepalingen en nieuwe regels door banken. Dat heeft impact op de Caribische regio en de lidstaten van Caricom, omdat de banken van Caricom moeten werken met correspondent banken. Dit zijn andere buitenlandse banken (tussenbanken) die landen, zoals Suriname, nodig hebben omdat banken in hun land niet rechtstreeks gelden kunnen overmaken”, aldus het staatshoofd voor zijn vertrek naar Barbados. President Santokhi legt uit dat de correspondent banken veelal Amerikaanse banken zijn, voor wie de nieuwe regels ook gelden. Volgens het staatshoofd hebben heel wat correspondent banken besloten om geen samenwerking meer te hebben met lokale banken, omdat die niet kunnen voldoen aan de normen die gelden in de VS. Het staatshoofd geeft aan dat er straks banken in de Caribische regio zullen zijn die geen correspondent banken hebben. “Dan heb je een creditcard die niet werkt in het buitenland of je moet overmaken, maar het lukt niet. Dan zijn deze landen economisch en financieel geïsoleerd. Er zijn een paar landen die al onderworpen zijn aan het nieuw regiem en ze voelen het. We weten niet waar het gaat eindigen, dus hebben we gemeend snel te praten met de VS”, aldus president Santokhi. Deze issue zal besproken worden met congresleden van de VS die de bijeenkomst op Barbados zullen bijwonen. Daarnaast zullen ook onderwerpen zoals de drugsproblematiek, financiële kwesties, witwassen en het beleid met betrekking tot de Financial Action Taskforce aan de orde komen.

Paramaribo, 19 april 2022

COMMUNICATIE DIENST SURINAME