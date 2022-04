President naar congres op Barbados

Op uitnodiging van premier Mia Mottley van Barbados, vertrekt een presidentiële delegatie, bestaande uit onder meer president Chandrikapersad Santokhi en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, op dinsdag 19 april naar het voornoemde eiland om deel te nemen aan het De-risking and Correspondent Banking Congres. Tijdens deze bijeenkomst zullen deelnemers zich buigen over de uitdagingen, waarmee de kleine landen in de regio te kampen hebben op het gebied van de-risking en correspondent banking. Premier Mottley heeft behalve het staatshoofd van Suriname, nog een aantal collega’s uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een rondetafeldiscussie op 20 april. De regeringsleiders zullen dan samen met de vertegenwoordiger van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, senator Maxine Waters, praten over pro-blemen die kleine landen in de regio ervaren met betrekking tot correspondent banking. Deze problemen treffen voornamelijk de kleine economieën. Op het programma staan er onder meer gesprekken met de Caribische staatshoofden, de Oost-Caribische Staten, de secretaris-generaal van de Caricom en de president van de Caribbean Development Bank (CDB). De delegatie keert op 20 april, na het congres, terug naar Suriname.