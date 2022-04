Parmessar wil duidelijkheid over afspraken met Guyana

NDP-fractieleider Rabin Parmessar, vroeg afgelopen dinsdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee, duidelijkheid van de regering over de afspraken die gemaakt zijn met Guyana. Suriname sloot in augustus 2020 een overeenkomst met Guyana, die inhoudt dat indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, er rechtstreeks 150 visvergunningen aan Guyanese vissers zouden kunnen worden verstrekt. Eerder gaf de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Prahlad Sewdien aan, dat het project ‘’on hold’’ is gezet.

Pramessar merkte op dat sinds vorig jaar, er vragen zijn gesteld aan de regering over de visvergunningen, maar tot op heden zijn die niet beantwoord. Guyana oefent druk uit op Suriname om haast te maken met de vergunningen, die volgens de minister van LVV, wettelijk gezien niet uitgegeven kunnen worden. ‘’Waarom heeft de minister van BIBIS, de Guyanese ambassadeur niet ontboden en een protestnota ingediend over deze kwestie?’’

Volgens Parmessar krijgt Suriname internationaal een slechte naam, omdat de Guyanese regering beweert, harde bewijzen te hebben dat Suriname de belofte gedaan heeft visvergunningen te verstrekken. Parmessar benadrukte dat vissector momenteel ook bezorgd is over de situatie. ‘’Ook zij wenst duidelijkheid over wat er speelt’’, aldus Parmessar.

-door Orsilia Dinge-