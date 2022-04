Guyanese chantage in visvergunningskwestie?

Volgens de Guyanese president Irfaan Ali, zal hij geen andere keus hebben dan Surinaamse investeerders in zijn land betrekken bij het dispuut, waarbij Suriname zou hebben beloofd, 150 visvergunningen te verstrekken aan Guyanese vissers. Hij liet via Guyanese media weten, dat het meer dan billijk is dat indien Surinaamse investeerders vrijelijk mogen opereren in Guyana, de visvergunningen moeten worden verstrekt. Ali zegt dat de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi, tijdens zijn bezoek in augustus vorig jaar, een voorstel deed om de wetgeving op een legale manier te omzeilen. Echter krabbelt Santokhi op zijn woorden terug en wordt de huidige Surinaamse terughoudendheid betitelt als te zijn onbetrouwbaar.

Ook de Guyanese minister die belast is met de visserijsector, Zulfikar Mustapha, zei documenten getekend door Suriname over deze kwestie te hebben.

Volgens hem is er breedvoerig over de legale omzeiling gesproken en kunnen de ondertekende documenten, dit aantonen. De minister zei de documenten op een later stadium te zullen presenteren, indien Suriname zich niet houdt aan de gemaakte afspraken.

Ali zei tot slot in nauw contact te zijn met de Surinaamse president. Ook zou hij hem hebben voorgehouden, dat de vangsten in Guyanese wateren momenteel tegenvallen, en dat zij als goede buren deze kwestie kunnen oplossen. Vanwege Suriname is er nog geen reactie gekomen op deze openlijke bedreigingen die als grove chantage moeten worden gezien.