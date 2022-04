VHP-fractie tekent brief ‘snelle behandeling seksueel molest Hakrinbank’ niet

De VHP-fractie heeft de brief waarin parlementariërs aan waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh vragen, de kwestie betreffende seksueel molest van vrouwelijke medewerkers van de Hakrinbank N.V., met spoed te behandelen, niet getekend. Eerder hebben verschillende organisaties en personen een petitie getekend waarin gesteld wordt dat mensen-/vrouwenrechten gerespecteerd moeten worden en dat het recht moet zegevieren. Dit standpunt was vervat in een open brief aan de waarnemend procureur-generaal.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi zegt desgevraagd, dat de VHP-fractie de brief niet heeft getekend, omdat zij het onderzoek niet wil beïnvloeden. Volgens Jogi zijn er dagelijks tal van zaken, die spoedig behandeling nodig hebben, maar de focus wordt alleen op deze gelegd. ‘’We hebben de bevoegdheid niet om anderen te bekladden. De zaak ligt al bij het Openbaar Ministerie, waarom moeten we nu aan stemmingmakerij doen?” De zaak tegen een topfunctionaris van de Hakrinbank, moet volgens Jogi niet de enige zijn, die de aandacht van parlementariërs trekt. ‘’Er worden dagelijks gevallen van levensberovingen, verkrachtingen en roofovervallen gerapporteerd. Waarom vragen we de procureur-generaal niet, om ook deze zaken snel te behandelen? We moeten wel evenwicht kunnen hebben in bepaalde kwesties”, aldus Jogi.

De open brief luidt als volgt: ‘’Immers, u bent de hoogst verantwoordelijke voor de opsporing van alle strafbare feiten en met de gevolgen van die feiten. Het bevreemdt ons ten zeerste dat de slachtoffers in deze, die in oktober 2021, ruim 5 maanden geleden, op de Politiepost Geyersvlijt, aangifte deden tegen de heer R.S. tot heden geen reactie hebben ontvangen van het Openbaar Ministerie. Het uitblijven van een reactie, juist in deze casussen van gender gerelateerd geweld, waarbij er sprake is van een ongelijke machtsverhouding tussen pleger en slachtoffers, maakt dat er vraagtekens kunnen worden gesteld over de mate waarin onze rechtsstaat eenieder gelijk behandelt, ongeacht hun status, afkomst, sekse of andere eigenschap.‘