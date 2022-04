ONTERECHTE AANTIJGINGEN

Het regent al weken met intervalperiodes zwaar in het binnenland. Niet slechts in het district Brokopondo, is de neerslag zeer zienlijk en op bepaalde momenten aanhoudend. Dit heeft tot gevolg dat rivieren niet slechts ten noorden van het Stuwmeer buiten hun oevers treden, maar ook bij andere waterwegen, is dat het geval. We hebben hier overduidelijk te maken met gewijzigde klimatologische omstandigheden, die volgens wetenschappers hier en extern, in verband moeten worden gebracht met het opwarmen van de aarde, het zogeheten ‘global warming’ fenomeen. De neerslag is zo buitengewoon en langdurig, dat ook de waterstand in ons J.W. van Blommesteinmeer, enorm is gestegen en het moment aanbrak dat het management van de Brokopondo Krachtcentrale te Afobaka, het noodzakelijk achtte, alle 5 spuikleppen op de stuwdam open te gooien, om zo het overtollige water, te laten wegstromen. Een handeling die slechts wordt gepleegd in een situatie, waarbij er geen andere mogelijkheid is. Het is dan ook onvermijdelijk dat dorpen, gelegen stroomafwaarts van de Surinamerivier, te maken krijgen met ernstige waterloverlast c.q. overstromingen. Dorpen die pal naast de oever van de rivier gevestigd zijn, krijgen gelijk te maken met dit grote en vernietigende ongerief. Heeft alles en alleen te maken met gewijzigde klimatologische omstandigheden en waar Staatsolie, die het beheer heeft over de Brokopondo Krachtcentrale, geen greep op heeft, en in het belang van het behoud van de energievoorziening vanuit de krachtcentrale, genoodzaakt is de spuikleppen open te zetten. Het is overigens niet de eerste keer dat er zich ernstige overstromingen voordoen in het binnenland en dat de overheid genoodzaakt is de binnenlandbewoners wederom te hulp te schieten. We memoreren hierbij de periode onder de regering Venetiaan, toen ze zelfs genoodzaakt was hulp van buiten in te roepen, omdat dorpelingen in het binnenland ernstig getroffen waren door wateroverlast en er hongersnood dreigde, indien er geen hulp vanwege Paramaribo werd verleend. Helikopters van Frans-Guyana en Brazilië, kwamen toen ook hulp brengen voor de mensen in het achterland die in problemen waren geraakt. Reeds toen werd de binnenlandbewoners die met wateroverlast werden geconfronteerd, geadviseerd indien mogelijk, naar hoger gelegen gebieden te verhuizen, om niet wederom getroffen te worden door overstromingen. Niet veel personen hebben toen het advies van de overheid opgevolgd, met als gevolg wederom schade voor hen bij de huidige wateroverlast. En natuurlijk zijn er figuren die uit puur politiek oogpunt en gedreven door hypocrisie, de schuld voor de overstromingen in de Surinamerivier wensen te schuiven in de schoenen van Staatsolie, die nu toevallig het beheer in handen heeft van de Brokopondo Krachtcentrale. Staatsolie heeft geen keus en moest de spuikleppen open gooien, om groter gevaar voor de stuwdam en de rest van de samenleving, te voorkomen. Ook meneer Belfort moet niet in zijn televisiepraatje met de beschuldigende vinger richting Staatsolie wijzen, nu er een aantal dorpen langs de Surinamerivier getroffen worden door wateroverlast. Moet ook onze hoofdstad en het bestuurscentrum in het ernstigste geval worden getroffen door watersnood, heer Belfort? Politiek bedrijven kan op verschillende wijzen en natuurlijk ook uit kwaadaardigheid, en dat is nu precies wat deze wetgever tracht te doen door dorpelingen die door overstromingen zijn getroffen, op te hitsen tegen Staatsolie en een regering waarmede hij in onmin is geraakt. Belfort moet zijn politieke pijlen op een andere manier richten en afschieten, en geen slecht onderbouwde argumenten gebruiken, om zo zijn politieke opponenten op een onsportieve manier te attaqueren. Dat de spuikleppen Afobakka nu open worden gezet, is een onvermijdelijke noodzaak en heeft niets met opzet vanwege Staatsolie of de regering te maken. Het enige wat de regering kan doen, is de mensen die in nood verkeren, een helpende hand bieden en dan maar hopen dat de regens in intensiteit afnemen.