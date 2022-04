Bolsonaro ondersteunt illegale goudhandel

Vermoedelijk ruim 100.000 garimpeiros betrokken

Activisten zeggen dat het onmogelijk is dat het ‘bloedgoud’ van de Amazone niet in Groot-Brittannië is. Waarschijnlijk wordt het als edelmetaal verkocht aan het VK, voordat het zijn weg vindt naar de kopers van sieraden. Gewapende helikopters cirkelden boven de mijnen, slechts enkele dagen voordat deze bloedmijn in de Amazone werd overspoeld door mannen die op zoek waren naar het bloedgoud. Maar vanwege de enorme afgelegen ligging, was de politie-operatie met een boottocht van twee uur vanuit het geïsoleerde Jacareacanga, wellicht succesvoller geweest.

De logistieke nachtmerries waar degenen die deze illegale ‘bloedmijnen’ proberen te sluiten, mee worden geconfronteerd, nemen het verrassingselement weg. Het biedt voldoende tijd voor mensen om hun machines en bezittingen te verplaatsen, totdat het veilig is om opnieuw op te duiken in dodelijke kat-en-muisspelletjes tussen inheemse landen. Tientallen illegale mijnwerkers, bekend als garimpeiros, hadden eerder gezwoegd in de met zand beladen reservaten van het Braziliaanse regenwoud in de staat Para. Terwijl het Britse medium Mirror daar was, onderzocht de federale politie verschillende mijnen die het water vervuilen, en vond er een die zo groot was dat hij een geïmproviseerde supermarkt en een kerk had. Activisten zeggen dat het onmogelijk is dat het bloedgoud van de Amazone niet in Groot-Brittannië ligt.

Van de 174 ton goud die Brazilië van 2019 tot 2020 heeft verhandeld, wordt gevreesd dat bijna een derde illegaal is gewonnen. Groot-Brittannië was de derde grootste afnemer (29 ton) na Canada en Zwitserland. Greenpeace-activist Rômulo Batista, zei dat de meeste problemen van de Amazone stoppen bij de deur van president Jair Bolsonaro. Hij vertelde de Mirror: “Hij is een vijand van de Amazone en het gezicht van het probleem. Hij is tegen de inheemse bevolking. Zonder de Amazone zullen we deze strijd tegen klimaatverandering niet winnen.” Batista zei dat zeker 17 procent van het door Brazilië verkochte edelmetaal, illegaal wordt gewonnen. “Mensen in het VK moeten hun regering vragen ervoor te zorgen dat er maatregelen zijn om te voorkomen dat dergelijk goud op de Britse markt komt’’, voegde Batista eraan toe.

Kopers van juwelen in Groot-Brittannië zullen zich niet bewust zijn van de vernietiging die wordt veroorzaakt door dat goud om hun nek te hebben. Naar schatting zijn tot 20.000 mijnwerkers betrokken bij de enorme illegale handel, maar Batista denkt dat het dichter bij 100.000 kan zijn. Met behulp van satellietbeelden rapporteerde Greenpeace dit jaar een vervijfvoudiging van de ontbossing. Nu heeft het Britse medium zelf de verwoesting gezien die is veroorzaakt door de garimpeiros, allemaal ondersteund door Bolsonaro. De extreemrechtse leider die in oktober wordt verkozen, heeft herhaaldelijk gevochten om mijnbouw op inheems land te legaliseren. Na overleg is de Mirror naar een van de reservaten gebracht. De reis begon in Jacareacanga langs de Topojas-rivier, voordat de boot een zijrivier naar de mijn nam. Eenmaal aan land waren er tekenen van de haast waarmee de garimpeiros vertrokken waren, nadat ze waren getipt over de politie-inval. Gereedschap, maar ook tandenborstels, eten, beddengoed en kleding waren aanwezig. Toen ik door de mijn liep, waren de tekenen van vernietiging duidelijk. Bomen waren gekapt en diepe kuilen in het land gegraven. De buit van hun schade levert miljoenen ponden op voor bazen.

Cleiton, een mijnwerker, zei: “Het is het enige middel dat ik en honderden hebben om aan armoede te ontsnappen. Mensen overdrijven hoeveel schade er is aangericht. Het is niets als je naar de Amazone kijkt. En waarom zouden we niet van ons land kunnen leven? Andere landen doen dat wel, maar hier worden we als slecht bestempeld.” Collega-mijnwerker, Isaías (53), was het daarmee eens en voegde eraan toe dat hij hoopte dat Bolsonaro zou worden herkozen, zodat hij en duizenden anderen aan het werk konden blijven. Naast ecologische schade, brengen mijnwerkers ook alcohol, prostitutie en ziekten zoals malaria en Covid-19 met zich mee. Maar nog verontrustender is de dodelijke vervuiling van de mijnbouw. Aan de andere kant van de Amazone vervuilen mijnwerkers het water met liters dodelijk kwik, terwijl het baggeren de ‘Blue River’ bruin heeft gemaakt. Uit een onderzoek bleek dat 306.000 inwoners van de gemeente Santarém gevaarlijk hoge niveaus van kwik in hun bloed hadden door het eten van aangetaste vis.

De illegale mijnwerkers gebruiken mechanische schoppen om bomen omver te werpen en kuilen te graven, evenals baggerschepen die rivierbeddingen stofzuigen, modder en water opzuigend, terwijl ze op zoek zijn naar goud. Honderden illegale goudreserves in een beschermd gebied nabij het heilige land Munduruku, worden vernietigd met een snelheid die al 16 jaar niet meer is gezien. Sinds mijnbazen in de jaren zeventig militaire geologische kaarten hebben verworven, hebben ze een recente goudkoorts veroorzaakt.

Een verpletterende 480 kilometer lange vrachtwagenrit van de stad Jacareacanga – gemaakt door de Spiegel – ligt de echte gouden krachtpatser van Pará, Itaituba. Het Braziliaanse National Mining Agency, zei dat een verborgen mijn in iets meer dan een jaar bijna £ 150 miljoen aan inkomsten genereerde voor een bedrijf. Ambtenaren verleenden de vergunning van het bedrijf in de Nugget City na het overrulen van de staats- en federale wetgeving.

Ten noorden van Itaituba ligt Boa Vista, de hoofdstad van de deelstaat Roraima. Daar weigeren gemeenteraadsleden, federale politie en het leger een oogje dicht te knijpen voor mijnbouwactiviteiten. Nergens in de staat Roraima is zo’n goudexploratie legaal. Het afgelopen jaar zijn politiechef José Roberto Peres en zijn agenten, de strijd aangegaan met de garimpeiros.

De federale politie heeft, gesteund door gewapende soldaten, operaties in militaire stijl gelanceerd om de logistiek van mijnbouwbazen van miljonairs te vernietigen. Maar agenten zijn gefrustreerd door de straf die wordt opgelegd aan degenen die worden gepakt, vaak slechts een jaar gevangenisstraf. En een rechter heeft herhaaldelijk de door de politie buitgemaakte vliegtuigen teruggegeven aan mijnbouwbazen. Maar chef Peres laat zich niet afschrikken. Hij vertelt ons: “De Amazone zit ons in het bloed. We zullen er alles aan doen om het gebied te beschermen. Mensen denken nooit waar het gouderts in sieraden vandaan komt. Pas als je je bewust wordt van de vernietiging door illegale winning, kijk je er anders naar.”

In het VK zei de National Association of Jewelers, dat leden zich aan haar gedragscode moeten houden, en het toevoegen van verantwoorde inkoop is een belangrijk doel. De associatie voegde eraan toe: “Leden melden steeds vaker hoe belangrijk de herkomst is, waarbij fabrikanten, ontwerpers en retailers voorstander zijn van programma’s zoals Fairmined en Fairtrade bij het inkopen van metalen en materialen.” Juwelier Harriet Kelsall zei: “Ethiek is altijd een prioriteit geweest voor mijn bedrijf, sinds het begon en het was moeilijk om goud te vinden waar we ethisch zeker van waren. Tegenwoordig is het echter heel eenvoudig om ervoor te zorgen dat ons goud uit betrouwbare bronnen komt. We dringen er bij consumenten op aan, na te denken waar hun goud vandaan komt door aan hun retailers naar de herkomst te vragen.”

Gary Wroe, directeur van Hockley Mint, een van de grootste sieradenfabrikanten in het VK, zei: “Net als andere NAJ-leden kopen wij van verantwoorde bronnen. Om de drie jaar zullen we een audit ondergaan van de Responsible Jewellery Council, waarvan het lidmaatschap voor ons bedrijf essentieel is om te kunnen blijven leveren aan klanten.”

Bron: www.mirror.co.uk