De West en Straatpraat ‘Mek un taki’ aflevering

Een vertegenwoordiger van de redactie van De West, ging onlangs de binnenstad van Paramaribo in, met het doel om burgers aan het woord te laten, over actuele onderwerpen waarbij zij hun vrijemening mogen geven. Na bijkans twee jaar is er eindelijk een versoepeling van de Covid-19 maatregelen en De West vroeg aan diverse burgers hoe zij deze periode hebben doorgemaakt en ervaren.

De heer P.H., die van beroep wachter is, zei dat volgens hem in de afgelopen 2 jaar de regering flink gebruik heeft kunnen maken van de covid-situatie in Suriname, door angst te zaaien in de samenleving. Hij is zich ervan bewust dat covid een gemeen virus is, maar alle paniek rond dit virus ervaarde hij als erg ongezond. “De regering heeft meerdere malen een beroep gedaan op de samenleving via de radio en televisie, en ook de verschillende dagbladen om je te laten beschermen tegen dit virus”. Desondanks gaf hij aan, niet bereid te zijn zich te laten vaccineren. Het was merkbaar dat veel burgers door deze pandemie hun baan kwijtraakten en brodeloos zijn geraakt. Gelukkig is de heer P.H. niet bedankt door zijn werkgever en kon hij zijn baan toch behouden. De wachter vertelde dat na alle maandelijkse vaste lasten, hij toch een bedrag overhoudt, maar door de hoge prijzen in de winkels komt hij niet uit met zijn loon. Desondanks geeft hij de moed niet op.

Volgens mevrouw W.J. was het aan het begin even wennen en moest zij zich samen met haar gezin aanpassen aan de covid-situatie. In die periode waren ook de scholen gesloten, waardoor haar zoon niet fysiek naar school kon, maar wel het voorrecht had zijn lessen online te volgen. Als ouder moest je gedeeltelijk de plaats innemen van de leerkracht. Het overbrengen van de leerstof ging niet altijd even goed en dat werkte op bepaalde momenten heel stressend, omdat volgens haar kinderen de leerstof beter uitgelegd werd door de leerkracht dan door hun ouders. Dit te combineren met haar baan was voor haar een uitdaging. Zij benadrukte dat haar geloof haar heeft geholpen, waardoor haar gezin dit heeft aangekund en staande heeft gehouden. W.J. zei, dat het geen zin heeft te kijken naar de omstandigheden, maar als mens moet je proberen je boven elke situatie te verheffen en het beste uit alles te halen. Zij verklaarde dat de regering haar best heeft gedaan om covid in bedwang te houden door maatregelen te treffen. Natuurlijk waren er zaken die naar haar mening beter afgehandeld zouden kunnen worden. De redactie stelde de vraag hoe men de winkel waar zij werkzaam is, draaiende heeft kunnen houden. Zij gaf aan, dat er realistisch gekeken moet worden naar sommige zaken, De aanloop is er natuurlijk niet meer, zoals dat vroeger was. Maar de eigenaar van de winkel heeft een website kunnen bouwen, waardoor veel van hun klanten nu online hun bestellingen doen. “De kunst van het ondernemen is, dat je steeds moet onderzoeken en uitkijken naar andere ideeën”, aldus W.J.

Door covid, heeft de heer A.D. die uit het binnenland komt, de leefomstandigheden in de stad als minder prettig ervaren, omdat hij zich terug moest trekken naar het binnenland. Daar alleen kon hij werk vinden. Toen hij merkte dat er geleidelijk aan een versoepeling kwam in de maatregelen, besloot hij terug te gaan naar de stad. Ten aanzien van het covid-beleid van de regering kon A.D. niet zeggen of het goed of slecht was, omdat de regering in vergelijking met andere landen heeft gewerkt met de middelen die beschikbaar waren en die maatregelen heeft genomen om het covid-virus in het land in te dammen. Op de vraag van de redactie hoe het ging met zijn kleine onderneming, zei A.D. dat het redelijk goed gaat. Ondanks de prijsstijgingen van goederen probeert hij zijn prijzen zo schappelijk mogelijk te houden voor zijn klanten, zodat hij dagelijks nog inkomsten heeft.