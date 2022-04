CDC verwijdert landen van ‘niet reizen’ lijst

De Centers for Disease Control and Prevention hebben elk land ter wereld verwijderd uit de aanbeveling ‘niet reizen’, omdat het maandag bijgewerkte parameters heeft toegepast op zijn Travel Health Notices-systeem. De wijziging, waarvan de CDC vorige week zei dat ze maandag van kracht zou worden, was bedoeld om het aantal landen dat op het hoogste niveau van het waarschuwingssysteem staat, aanzienlijk te verminderen. Vóór maandag vermeldde het bureau landen op ‘niveau 4’ met een aanbeveling om reizen te vermijden wanneer ze bepaalde Covid-19-statistieken bereiken.

Met vrijwel de helft van de wereld, waaronder het grootste deel van Europa, genoteerd op niveau 4, is de CDC nu echter verschoven naar het reserveren van dat hoogste alarmniveau voor alleen de meest ernstige situaties of ‘speciale omstandigheden’. Geen enkel land voldeed maandag aan die criteria, maar op niveau 3 (‘hoge’ niveaus van Covid-19) stonden veel meer landen vermeld dan op enig ander niveau, waaronder heel Noord-Amerika en bijna elk land in Europa. Dit is slechts de laatste wijziging in de manier waarop de CDC zorgen over het virus communiceert als het gaat om internationale reizen. Deze wijzigingen hebben waarschijnlijk geen substantiële impact op uw bestaande reisplannen, maar als u het systeem van de CDC begrijpt, kunt u een beter beeld krijgen van de covid-situatie in een ander land, terwijl u zich voorbereidt op uw reis.

Hoe het systeem werkt

Het reisgezondheidswaarschuwingssysteem van de CDC is er een dat in de loop van de pandemie is geëvolueerd, vooral omdat internationaal reizen meer een optie werd. Hoewel de CDC doorgaans een waarschuwingssysteem met drie niveaus heeft gebruikt voor gezondheidsadviezen die dateren van vóór de pandemie, ging het agentschap in november 2020 naar vier niveaus om beter af te stemmen op de waarschuwingssystemen die door volksgezondheidsorganisaties worden gebruikt. Het bureau controleert een aantal factoren, zodat bepaalt kan worden hoe een land in het waarschuwingssysteem gerangschikt moet worden. De belangrijkste factor is het aantal gevallen per 100.000 mensen in de afgelopen 28 dagen. Vóór maandag zouden de statistieken van landen ze op een van de vier Travel Health Notice-niveaus kunnen brengen, waaronder Level 1: Laag; Niveau 2: Matig; Niveau 3: Hoog; en Niveau 4: zeer hoog.

Op basis van gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), werkt de CDC haar adviezen elke maandag bij. Vanaf deze week leidt het bureau echter over het algemeen landen naar niveau 1, 2 of 3, waarbij niveau 4 nu wordt aangeduid als ‘Niet reizen /speciale omstandigheden’. Bij het aankondigen van de hangende wijzigingen vorige week, zei de CDC dat het die omstandigheden zou voorbehouden, waaronder “snel escalerend dossiertraject of extreem hoge aantallen gevallen, de opkomst van een nieuwe variant van zorg of instorting van de gezondheidszorginfrastructuur”. Waarom deze verandering? De CDC zegt dat het doel is “om het publiek te helpen begrijpen wanneer de hoogste mate van zorg het meest urgent is”.