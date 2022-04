Brokopondo aan het verzuipen door wateroverlast

Parlementariërs hebben afgelopen dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de openbare vergadering, hun bezorgdheid geuit over de hoge waterstand en overstromingen in het binnenland. De schade in het district Brokopondo is enorm. De rivieren zijn buiten hun oevers getreden, waardoor de binnenlandbewoners genoodzaakt zijn zich met boten te verplaatsen in de dorpen. ‘’Brokopondo is aan het verzuipen door wateroverlast’’, zei Asabina.

Klaaskreek, Nyun Lombé, Ballingsoela, Lebi Doti en zelfs het centrum van Brokopondo, hebben te maken met wateroverlast. Zelfs vakantieoorden nabij de Afobakadam, zijn de afgelopen dagen onder water gelopen. De fractieleiders Obed Kanapé (ABOP/PL) en Ronny Asabina (BEP) hebben de kwestie aangehaald en stelden, dat het water van de rivier de huizen van de mensen is binnengedrongen.

Vanwege de aanhoudende regenval in het gebied, zullen de spuikleppen van de Afobakadam tot eind augustus open blijven, had het bedrijf Power & Sustainable Energy van Staatsolie (SPCS) eerder gemeld en daardoor vrezen de parlementariërs voor het ergste.

Het besluit om de spuikleppen open te houden, is vanwege de enorme hoeveelheid water in het stuwmeer.

Het bedrijf SPCS heeft onlangs bekendgemaakt, nauw contact te onderhouden met de districtscommissaris van Brokopondo en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR). De situatie in de dorpen stroomafwaarts wordt nauwlettend in de gaten gehouden, maar volgens enkele assembleeleden, hebben de bewoners daar weinig aan. Naar verluidt wordt er niet optimaal gecommuniceerd met de mensen in het gebied en vanuit de overheid wordt er niet optimaal informatie verstrekt in de taal van de verschillende stammen. De parlementariërs hebben tijdens de vergadering een dringend beroep op de regering gedaan om hulp te verlenen. Kanapé benadrukte, dat de regering serieus deze situatie moet aanpakken, want in de periode toen Suralco de Stuwdam onder haar beheer had, is het nooit zo erg geweest.