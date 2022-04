Uitvoering ontwikkelingsprojecten vangt aan

Financiële crisis blijkbaar beheersbaar

President Chandrikapersad Santokhi, heeft recentelijk tijdens de uitreiking van grondpapieren in het district Commewijne verklaard, dat er op korte termijn diverse ontwikkelingsprojecten, uitgevoerd zullen worden. De regering had volgens Santokhi anderhalf jaar nodig om de financiële crisis beheersbaar te maken, maar desondanks is de inhoud van de staatskas nog niet wat het wezen moet.

De president is wel vastberaden projecten uit te voeren, om zo meer werkgelegenheid te creëren. De structuur van de projecten die hierbij zullen worden uitgevoerd staat rechtstreeks onder zijn leiding. Hij verklaarde ook dat er voor Commewijne diverse projecten op schema staan. Het waterzuiveringsinstallatiebedrijf waarnaar de president verwees en dat als het modernste aangemerkt wordt in het Caraïbisch gebied, zal op termijn ervoor zorgdragen, dat het district voorzien is van drinkwater van hoge kwaliteit. Het verkeer op de Jules Wijdenboschbrug dat daglijks voor filevorming zorgt, zal aangepakt worden. In opdracht van het staatshoofd, zullen de minister van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) en Openbare Werken (OW) aanvangen met de openbare inschrijving van de veerboot, die de route tussen Paramaribo – Meerzorg zal moeten onderhouden. Er is volgens het staatshoofd gesproken met de investeerders van DP world, over de onderhandelingen met betrekking tot het bouwen van een brug tussen Nieuw- Amsterdam en Leonsberg waar vermoedelijk een goede haven-faciliteit zal komen te staan. In het programma ¨uitvoering van projecten¨ zit er een clusterteam van ministers, ondersteund door een technisch secretariaat. In deze nieuwe structuur volgt dan een taskforce, bestuurd door een projectleider. Dit alles zal tot gevolg moeten hebben dat deze besproken projecten, nog dit jaar van start gaan. Het evaluatieproces zet zich voort tot bij de parastatalen, de rvc´s, de districtscommissarissen en andere werkarmen van de regering. Alle structuren zullen worden aangepakt. Dit proces zal lopen totdat de diverse ministeries voldoende capaciteit hebben ontwikkeld om de komende jaren de projecten, zoals besloten in de regeringsraad, uit te voeren. Het gaat hierbij om meer dan ruim 200 projecten die zijn geïdentificeerd en goedgekeurd.