Situatie binnenland ernstig, DNA vraagt aandacht regering

Parlementariërs hebben gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de openbare vergadering, hun bezorgdheid uitgesproken over de situatie in het binnenland. Al dagen staan de gebieden rondom het stuwmeer blank. De waterstand in het stuwmeer is als gevolg van langdurige regenval, veel te hoog. De spuikleppen van de Afobakadam staan al vanaf 2 maart open om het water uit het stuwmeer te lozen. Vanwege de aanhoudende regenval, zullen de spuikleppen tot eind augustus open blijven. Staatsolie onderhoudt nauw contact met de districtscommissaris van Brokopondo en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR). De situatie in de dorpen stroomafwaarts wordt nauwlettend in de gaten gehouden, maar volgens enkele assembleeleden, hebben de bewoners daar weinig aan. Zij doen een dringend beroep op de regering hulp te verlenen. Ronny Asabina (fractieleider BEP): ‘’Terwijl wij hier zitten, is Brokopondo aan het verzuipen. De situatie wordt met de dag slechter.” Volgens de BEP-fractieleider, is de waterstand momenteel zo hoog, dat bewoners uit het gebied zich in boten in de dorpen moeten verplaatsen.

‘’De mensen zitten met de handen in het haar, ze weten niet waar ze aan toe zijn. Er wordt door de mensen beweerd, dat dit een inschattingsfout van Staatsolie is. Het is daarom goed, dat de regering dit ontzenuwt”, aldus Asabina.

Obed Kanapé (fractieleider ABOP/PL) en DNA-voorzitter Marinus Bee, vroegen de regering tekst en uitleg te geven over de situatie. Bee: ‘’Het is verstandig dat de regering ons komt informeren. Het zal ook verstandig zijn als de regering het voorstel doet om een parlementaire delegatie naar het gebied te sturen, zodat er een beeld van de situatie is.” Hij hoopt dat regering samen met Staatsolie, er werk van maakt om de situatie aan te pakken. Eerder had Staatsolie uitgelegd, dat het lozen van water noodzakelijk is, omdat het niveau in het stuwmeer op het werkmaximum van 264 voet (ongeveer 80,5 meter) is. In periode januari tot en met maart is er door de aanhoudende regen een groter volume water dan normaal in het meer gestroomd. Het spuien houdt in dat er door middel van de kleppen open te gooien, getracht wordt de water in- en –uitstroom gelijk te houden en te voorkomen dat de waterstand het ontwerpmaximum van het meer, 269 voet (ongeveer 82 meter), bereikt. Bij het spuien wordt er altijd naar gestreefd dat de stroomafwaarts gelegen gemeenschappen geen wateroverlast ervaren; dit is de zogenoemde safe spill.

door Orsilia Dinge