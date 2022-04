Spuien Afobakadam laat rivier buiten oevers treden

Spuikleppen blijven open vanwege zware regens

De Stuwdam is ontworpen om 269 voet aan water aan te kunnen. Het operationeel maximum is 264 voet en de spuikleppen zijn ontworpen om een hoeveelheid water te lozen. Momenteel zijn alle vijf spuikleppen open van de Afobakastuwdam en daardoor ondervinden binnenlandbewoners in hun woongebieden enorme wateroverlast. Zelfs vakantieoorden nabij de Afobakadam, zijn de afgelopen dagen ondergelopen. De rivier is sinds voor het paasweekend buiten zijn oevers getreden en via sociale media zijn er foto’s verspreid. Het is zelfs zo, dat de bewoners van de dorpen die onder het stuwmeer liggen, Staatsolie verantwoordelijk willen stellen voor de wateroverlast die veroorzaakt wordt door het spuien van water vanuit de Afobakadam. Deze bewoners zijn van mening, dat het bedrijf Power & Sustainable Energy van Staatsolie (SPCS) het waterpeil in het gebied niet optimaal heeft bijgehouden met als gevolg, dat zij nu kampen met het onderlopen van zeer hoge gebieden nabij het Stuwmeer. SPCS-directeur Eddy Fränkel heeft hierop gereageerd en zegt, dat er nog nooit zoveel water in het stuwmeer is geweest. Dit water is volgens hem het gevolg van zware regens en omdat er bijna geen sprake is geweest van een droge tijd, die normaal wel zorg zou dragen dat het water in het meer zou kunnen opdrogen. Omdat het water in het meer zo hoog is, hebben laag gelegen dorpen stroomafwaarts van de rivieren, last ondervonden van water dat buiten de oevers is getreden. Wat volgens Fränkel ook niet positief bijdraagt, is dat ondertussen de natuur water blijft aanvoeren. “Dit water wordt momenteel gebufferd in het Stuwmeer, maar het heeft zijn grenzen en als het operationeel niveau van 264 voet is bereikt, dan moet je evenveel lozen als er naar binnenkomt”, verduidelijkt Fränkel. Hij stelt, dat ter voorkoming van een dambreuk, waardoor het hele land onder water zal komen te liggen, het noodzakelijk is dat de spuikleppen voorlopig geopend blijven tot augustus.

Hij begrijpt wel, dat dit nadelig uitkomt voor de omliggende dorpen, maar er is geen andere keus volgens Fränkel. “Wat we tot nu toe hebben gedaan, is dat het maximale gespuid wordt dat minimaal voor overlast kan zorgen voor dorpen in de benedenstroom. Wat niet zichtbaar is, is dat we momenteel maximaal stroom opwekken, omdat er heel veel water stroomt door de turbines en daardoor trekt EBS alles wat ze kan.

Wat men niet beseft, is dat het hele Stuwmeer eigenlijk de dorpen benedenstrooms beschermt, want als al het water dat nu in de bovenstroom zit van het Stuwmeer, door die rivier zou stromen, dan zouden die gebieden al onder zijn gelopen”.