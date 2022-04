Padieboeren bundelen om kosten te beperken

Padieboeren hebben kort geleden besloten samen te werken, gezien de kosten die gemaakt worden om in te zaaien en oogsten hen te gortig worden. Ook zou het individueel inzaaien niet meer haalbaar zijn, gezien de regering besloten heeft de prijs voor een baal natte padie niet te verhogen, maar juist te verlagen. De boeren kwamen tegen de laatstgenoemde beslissing in actie, waardoor de regering heeft besloten, het terugbrengen van de prijzen tijdelijk aan te houden en de boeren niet meer te subsidiëren. Volgens de president wordt nu samen met de boeren gekeken naar de mogelijkheid een fonds voor hen op te zetten.

De voorzitter van de Surinaamse Padieproducenten, Radjoe Bhikharie, zei in gesprek met een lokaal medium, dat bij de boeren nu pas het besef is ontstaan om samen te werken. Volgens de voorzitter dienen de boeren te beseffen dat door innovatie, zelfredzaamheid en samenwerking, de afhankelijke positie van de overheid worden weggenomen. Met de bundeling hoopt Bhikharie de productie te vergroten, om vervolgens over te gaan tot eigen prijsbepaling.

Een padieboer zegt tegenover De West, dat de bundeling allang had moeten plaatsvinden.

‘’Apartheid heeft gemaakt dat boeren in een situatie terecht zijn gekomen, waarbij zij afhankelijk blijven van de overheid”, aldus de padieboer. Volgens hem is een combine heel erg kostbaar, maar tracht elke boer zelf een te bezitten. Dit zou volgens de padieboer niet nodig zijn, aangezien deze maar één keer wordt gebruikt. “Wanneer deze machine het werk voor meerdere padieboeren zou doen, is er sprake van een optimale benutting. De forse leningen zouden dan ook niet nodig zijn”, aldus de padieboer.