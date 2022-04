Ontwerpwet Reisdocumenten behandeld in DNA

Introductie van biometrisch paspoort tegen misbruik reisdocumenten

Nationale Assemblee (DNA) plaats. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), verklaarde onlangs dat de Nederlandse regering het visumvrij reizen van Suriname naar de Schengenlanden ondersteunt, door daarvoor euro 2 miljoen vrij te maken. Eén van de stappen in het proces om te komen tot het afschaffen van het visum voor Schengenlanden, is de Wet Reisdocumenten. Als we visumvrij willen reizen, zullen wij volgens Ramdin, onder meer voorzien moeten zijn van een biometrisch paspoort, omdat het onder andere een vereiste is bij wet. De reisdocumenten waar de wet over gaat, betreffen nationale paspoorten, zakenpaspoorten, noodpaspoorten, diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten. De wet zal bij goedkeuring voorzien in regelgeving die beantwoordt aan internationale normen.

De nieuwe wet zal voorzien zijn van biometrische gegevens, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties, om zo misbruik van Reisdocumenten tegen te gaan. Een biometrisch paspoort, ook wel een e-paspoort of een digitaal paspoort, is een traditioneel paspoort met een ingebouwde elektronische microprocessorchip die biometrische informatie bevat, die kan worden gebruikt om de identiteit van de paspoorthouder te verifiëren.

VHP-parlementariër Kishan Ramsukul verklaarde, dat biometrische paspoorten ervoor zullen zorgen dat wij naar verschillende landen, visumvrij kunnen reizen. Ramsukul vertelde ook, dat meer dan 150 landen intussen een biometrisch paspoort geïntroduceerd hebben. Bij de goedkeuring van de Wet Reisdocumenten, zal Suriname volgens Ramsukul, het eerste land binnen de Caricom zijn, dat reisdocumenten met biometrische gegevens uitgeeft. Ramsukul stelde voorts dat heden, het vrijwel noodzakelijk is geworden dat regeringen voor de veiligheid en een betere grenscontrole, biometrische paspoorten afgeven. Volgens Ramsukul zullen reisdocumenten met biometrische gegevens, leiden tot een verbeterd elektronisch beheer.

“Er zijn standaarden opgenomen in het reisdocument. Het gaat in dit geval om ‘privacy, authenticiteit en clone detection’. De wet heeft tot doel het verstrekken van fraudebestendigere reisdocumenten door middel van de opname van biometrische gegevens.” Ramsukul vroeg de regering wel, hoe zij de veiligheidsmaatregelen zal innemen, zodat onze gegevens niet geskimd worden. Volgens Ramsukul zal bij de goedkeuring van de nieuwe wet, een hoger bedrag voorgesteld worden voor het aanmaken van een paspoort. De paspoorten voor personen boven 18 jaar zullen dan SRD 1000,- bedragen, waarna de geldigheidsduur tien jaar wordt. Onder de 18 jaar zal SRD 750,- kosten, met een geldigheidsduur van vijf jaar. NPS-parlementariër Patricia Etnel wilde van de regering weten hoe de Reiswet zal werken in relatie tot het feit dat we allemaal Caricom-burgers zijn. “We kunnen geen wet maken, als wij niet vermelden dat de Caricom-standaarden ons heilig zijn. Het is dus belangrijk dat we deze wet in ogenschouw nemen”, aldus Etnel. Etnel is van mening, dat de regering hierbij duidelijkheid moet geven hoe onze Caricom-paspoorten eruit zullen moeten zien.

Vervolgens stelde Etnel, dat er in het parlement, meerdere malen gesproken is over het opnemen van bedragen in wetten. Etnel vroeg zich af of het wel mogelijk is, dat er bedragen opgenomen worden in vreemde valuta, terwijl we maar één munteenheid hebben. “Het wordt opgenomen, ondanks we er bewust van zijn, dat het niet mag.” Wetten maken in vreemde valuta, is volgens Etnel helemaal niet gebruikelijk. Als er in een wet, iets anders opgenomen moet worden, dan zou men volgens Etnel, eerst toestemming moeten vragen om zulks uit te mogen voeren. “Er wordt dus gevraagd, dat de regering ook hier aandacht aan besteedt en de bedragen aanpast”, aldus Etnel.

door Charelle Gill