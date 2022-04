Surinaamse muntenset te koop via eBay

In onze veelgelezen rubriek Keerpunt, publiceerde dit medium een commentaar, dat betrekking had op de manier waarop juwelierszaken op misdadige wijze Surinaamse munten misbruiken voor het vervaardigen van sieraden. In het commentaar werd er specifiek gesproken over de munten van SRD 2,50 en die van SRD 1 die intrek blijken te zijn bij deze groep. Vervolgens kreeg de redactie van De West naar aanleiding van dat artikel, een aantal website links die verwezen naar pagina’s op eBay, waar men hele sets van onze Surinaamse munten te koop aanbiedt voor riante bedragen in USD. Hierbij vernamen wij, dat sommige mensen inderdaad deze munten collecteren voor een bepaald doel, maar naar aanleiding van de weblinks leek het eerder op een business. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft onlangs op 16 maart bekendgemaakt, dat er nieuwe munten in Nickel plated steel zijn geslagen van 250, 100, 25 en 10 cent. Deze munten zijn voorzien van het jaartal 2021 en hebben dezelfde uiterlijke kenmerken, gewicht, dikte en diameter als de reeds in omloop zijnde Cupro- Nickel munten. Minister Armand Achaibersing van Financiën, had vorig jaar ook toegegeven, dat er een gebrek is aan muntgeld. ‘’Munten gaan verloren en ook worden er munten gespaard’’, zei de minister. Volgens hem was de Centrale Bank van Suriname het proces reeds gestart, zodat nieuwe munten geslagen kunnen worden. “De munten die in omloop zijn, zullen niet vervangen worden, maar veranderd en aangevuld. Het gaat niet om monetaire financiering”, aldus de minister. Nu er nieuwe munten in om-loop zijn, is het probleem volgens Achaibersing opgelost. Het eerste deel van de nieuwe lading munten is al gearriveerd in Suriname en is opgeslagen in de kluis van De Centrale Bank. De regering hoopt dat daarmee het probleem van de muntenschaarste is opgelost.

Het tekort aan muntgeld is het gevolg van een netwerk dat munten verzameld om deze om te smelten en vervolgens met winst te verkopen. Dit levert volgens minister Achaibersing veel winst op, gezien de prijs van metalen op de internationale markt. ‘’De intrinsieke waarde van onze munten ligt hoger dan de vertegenwoordigde waarde op het betaalmiddel’’, verduidelijkte de minister. Eerder liet Achaibersing weten dat bij wijziging van de Muntwet, er geen noodzaak meer is tot het slaan van SRD 0,01 en SRD 0,05 munten, omdat deze munten uit het betalingsverkeer zullen verdwijnen. De volgende munten zullen worden geslagen: SRD 2,50 aantal 3 miljoen, SRD 1 aantal 10 miljoen, SRD 0,25 aantal 12 miljoen en SRD 0,10 aantal 11 miljoen. Het gaat volgens Achaibersing, om een totaalbedrag van USD 1,4 miljoen. De munten zijn geslagen van nickel plated steel, hetgeen volgens Achaibersing, een besparing van circa 40 procent oplevert. ‘’Voor het gebruikelijke materiaal zouden wij USD 3,3 miljoen moeten betalen, maar door in nickel plated steel de munten aan te maken, wordt er bespaard. De waarde vertegenwoordigt SRD 21,6 miljoen”, aldus Achaibersing.