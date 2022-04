ABOP bereid na 25 mei 2022 te reshufflen

Ingestelde commissie krijgt gelegenheid te beoordelen

Vice president Ronnie Brunswijk, tevens voorzitter van de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij (ABOP) heeft tegenover een lokaal medium bevestigd, dat het voorstel tot het reshufflen van ABOP ministers is gehonoreerd. Volgens Brunswijk heeft ABOP meer tijd nodig, haar bewindslieden die op de diverse ministeries fungeren te evalueren.

Brunswijk benadrukte dat een commissie is ingesteld die zich bezighoudt met deze evaluatie, inzake de prestaties van de ABOP ministers, vanaf hun aantreden in juli 2022. Volgens hem zal er met elk van zijn ministers gesproken moeten worden, of die minister aan reshuffeling toe is. Dit vanwege de behoefte die er bij coalitiegenoot (VHP) bestaat. Brunswijk zei open te staan voor een eventuele reshuffeling van zijn ministers, maar heeft graag dat de commissie de gelegenheid krijgt haar werk te doen, en vervolgens haar beoordeling doet, of de ministers daadwerkelijk voldoen in hun functie. Brunswijk verklaarde daarbij pas na 25 mei 2022 over te willen gaan tot het reshuffelen van zijn ministers.

Alven Roosveld, woordevoerder van president Santokhi heeft onlangs bevestigd, dat een reshuffling van ministers de volgende week zal geschieden. Volgens vice president Ronnie Brunswijk, houdt coalitiepartner ABOP tot nader order haar reshuffling aan. ‘Uit verkregen informatie van de ABOP commissie zal moeten blijken, wie plaats zal moeten maken”, aldus Brunswijk.