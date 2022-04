NIET ONGEVAARLIJK BEROEP

Met de aanhoudende crisis en verpaupering van de gehele gemeenschap, is het logische gevolg dat de criminaliteit ook toeneemt. Mensen die het slachtoffer zijn geworden van de economische neergang en ondanks extra inzet, geen stijging van koopkracht zien en wel een waarneembare toename van prijzen en diensten, geraken radeloos. Velen verkwanselen hun laatste gelden in kansspelen en geraken nog verder in de financiële verdrukking. Het zijn juist deze desperaat geraakten, die op een gegeven moment het criminele pad opgaan.

Dat doen ze dan bijvoorbeeld door gouden halskettingen op straat van je nek weg te rukken, in auto’s in te breken, zich schuldig te maken aan inbraak of doodgewoon spullen grissen uit bijvoorbeeld een supermarkt en dan snel naar buiten lopen. Pure diefstal die vaak nog onopgemerkt blijft. Maar door de vele camera’s in de detailhandelszaken en zeer oplettend personeel, gaat dat steeds moeilijker en worden de winkeldieven steeds vaker gepakt en de gestolen goederen afhandig gemaakt. Sommige handelaren geven de dieven vaak nog een geducht pakslaag, alvorens de politie te alarmeren. Maar niet elke dief is ongevaarlijk, sommigen stellen zich behoorlijk gewelddadig op tegenover de C Steekwapens worden vaak getrokken om de winkelier op afstand te houden of te verwonden. En dit komt steeds vaker voor, hetgeen groot gevaar voor de winkelier en zijn werkers oplevert. Wat ook steeds vaker voorkomt, is het optreden van bendes die gewoon een winkel of supermarkt binnendringen en de exploitant en ook familieleden in gijzeling nemen en de zaak beroven. Geld, goederen en belkaarten worden dan meegenomen en niet zelden worden de mensen in de handelszaak gekneveld, mishandeld en in hulpeloze toestand achtergelaten. Een andere brutaliteit die steeds vaker voorkomt, is gewoon drank, bijvoorbeeld bier uit de koeler pakken en er dan gewoon mee naar buiten lopen. Er worden daarbij ook nog dreigementen aan het adres van de Chinese supermarkthouder geuit. Het is duidelijk dat er zich een gevaarlijke verruwing voordoet en dat kan niet. De nationale veiligheid wordt steeds verder in gevaar gebracht en de autoriteiten hebben tot nog toe niet kunnen tonen, hier een gedegen antwoord op te hebben. Vooral de mensen actief in de detailhandel waaronder de supermarkten zeker vallen, voelen zich steeds onveiliger en er zijn niet weinig die er hard over nadenken, het bijltje erbij neer te leggen. In deze onveilige toestand zal toch verandering moeten komen. Het kan namelijk nooit zo zijn, dat de misdaad dit land volledig in handen krijgt en de autoriteiten gelaten toe blijven kijken hoe de zaak verder verslechtert.