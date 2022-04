Newmont wordt enige eigenaar van Yanacocha-goudmijn in Peru

Newmont (NYSE: NEM) (TSX: NGT), ’s werelds nummer één gouddelver, koopt het 5 procent belang van Sumitomo Corp in de Yanacocha-mijn in Peru voor USD 48 miljoen. De deal maakt van het in Denver, Colorado, gevestigde bedrijf de enige eigenaar en exploitant van de enorme goudmijn, gelegen in de regio Cajamarca in het noorden van Peru.

Newmont had in februari aangekondigd, dat het het 43,65%-belang van partner Buenaventura in Yanacocha overnam, in een transactie ter waarde van USD 300 miljoen. Het kopen van de participaties van Buenaventura en Sumitomo in het activum is in overeenstemming met de districtsconsolidatiestrategie van Newmont, aldus het bedrijf. Yanacocha is de grootste goudmijn van Zuid-Amerika en produceert ongeveer 350.000 ounces van het edelmetaal per jaar. Het bedrijf vordert een haalbaarheidsstudie voor wat het het ‘Yanacocha-sulfides’ -project noemt, dat de levensduur van de mijn na 2040 zou verlengen.

Aangezien de oxidebronnen van de open pit Yanacocha-mijn bijna uitgeput zijn, is het project bedoeld om de winning van sulfidemateriaal ondergronds voort te zetten. De eerste fase is gericht op de ontwikkeling van de Yanacocha Verde- en Chaquicocha-afzettingen om de operaties na 2040 uit te breiden. ‘’De tweede en derde fase’’, zei Palmer, ‘’hebben het potentieel om de levensduur van de mijn met meerdere decennia te verlengen.’’

Een van Peru’s beste mijnbouwprojecten

Newmont had gezegd dat het sulfidenproject een van de belangrijkste is die voor de komende vijf jaar in Peru zijn gepland. “We zijn al 30 jaar in Peru. Het Yanacocha Sulphides-project zal ons uiteindelijk positioneren om nog minstens 30 of 40 jaar in Peru te zijn”, zei CEO Tom Palmer vorig jaar in een investeerdersupdate.

Het bedrijf zegt dat Yanacocha sinds de start in de jaren negentig, meer dan USD 1 miljard heeft geleverd aan projecten op het gebied van milieu en sociale verantwoordelijkheid. Ongeveer twee derde van de inkomsten van de mijn wordt teruggesluisd naar de lokale economie in de vorm van lonen, belastingen, goederen en diensten, aangezien de operatie direct 1.400 werknemers in dienst heeft en nog eens 40.000 Peruaanse banen ondersteunt. Tweederde van de arbeiders in de mijn zijn inwoners van Cajamarca.

Bron: mining.com