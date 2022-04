WORDT AMOKSI NU VERVANGEN?

Volgens de president, wordt de reshuffeling van enkele ministers aanstaande dinsdag een feit. Geruchten gaan momenteel dat minister Walden aansluitend op haar ontslag, verlof heeft opgenomen. Maar hoe zit het met de minister die nauwelijks door de gemeenschap wordt gedragen en al helemaal niet door zijn werknemers? We praten over een minister op wie de politiebond onafgebroken kritiek levert. Een minister die niet op handen wordt gedragen door rekruten, want zij zijn van mening dat hun belangen niet behartigd worden. Hoe zit het daarom met Amoksi? Ook wordt er druk gespeculeerd over het vertrek van deze minister, en vooral nu de vicepresident heeft beloofd, wel mee te zullen werken aan een reshuffeling.

Maar de grote vraag die rijst, is: wat zijn de gerealiseerde doelen van een desbetreffende persoon die op de schopstoel geplaatst wordt? Van Amoksi kan door velen gezegd worden, dat hij niet heeft beantwoord aan de verwachtingen. Dit vanwege het aantal roofovervallen op dagbasis, het tekort aan materiaal bij de politie, het tekort aan uitrusting bij de brandweer en de in verval geraakte strafinrichtingen, waar de resocialisatie haast niet meer tot uiting komt. Maar ook met betrekking tot de recente drugsvangsten, heeft de minister volgens velen, teleurgesteld. Verdient hij dan een tweede kans? Of had hij zoals de vicepresident aangaf, geen middelen om zijn doelen te realiseren?

Wat vreemd blijft, is dat door deze minister wel middelen zijn vrijgemaakt om de president groots te onthalen in POC. Verkeerd gestelde prioriteiten dus. In ieder geval zou men bij een eerlijke zelfevaluatie, kunnen concluderen of deze minister nou wel of niet nog een termijn verdient.