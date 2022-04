ONDOORDACHTE TOEZEGGINGEN?

De heikele kwestie tussen Suriname en Guyana over het verlenen van 150 visvergunningen aan Guyanse vissers, is momenteel ‘talk of the town’. Guyana wil momenteel koste wat kost, in aanmerking komen voor de vergunningen. Suriname sloot volgens geruchten, in augustus vorig jaar een overeenkomst met Guynana, die inhoudt, dat indien aan bepaalde voorwaarden zou worden voldaan, er rechtstreeks 150 visvergunningen aan Guyanese vissers zouden kunnen worden afgegeven. Tot nog toe zijn echter geen vergunningen verstrekt.

Ofschoon de regering, c.q. de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien, wist dat de Surinaamse wetgeving deze gunning niet toelaat, zou de belofte wel gedaan zijn. Achteraf is de beweerde toezegging wel on hold gezet, echter heeft het buurland dit ‘niet begrepen’. Keerpunt concludeert, dat de regering niet duidelijk is geweest om haar standpunt kenbaar te maken aan het buurland. Of is het uit vrees, dat de diplomatieke relatie met Guyana bij het afzeggen, vertroebeld zal geraken? Suriname is zo ‘zacht’ tewerk gegaan, omdat het blijkbaar bang is ruzie te krijgen met Guyana, en de situatie ertoe kan leiden dat er bijna geen weg terug is. Waarom een belofte doen, wetende dat die niet gerealiseerd kan worden?

Momenteel heeft het buurland de indruk, dat het voor de gek gehouden wordt. Door de Guyanese regering wordt nu gesteld, dat Surinaamse autoriteiten niet welwillend zijn om de visvergunningen te verlenen aan Guyanese vissers. Jammer genoeg, is dat echt zo. Surinaamse vissers zijn er fel op tegen dat Guyanese vissers een vergunning krijgen. Deze kwestie tussen Guyana en Suriname, is slechts een voorbeeld van hoe amateuristisch deze regering te werk gaat. De regering neemt vaak genoeg beslissingen en doet beloftes, zonder na te gaan wat de consequenties van deze beslissingen kunnen zijn. Een ander heikel punt van de regering is dat ze niet terugkoppelt met betrokken partijen. Indien een maatschappelijke discussie vooraf ging aan deze ‘belofte’, was het nimmer zo ver gekomen, dat Guyana nu aast en uitkijkt naar vergunningen.