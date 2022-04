SPELEN MET VUUR EN DE CONSEQUENTIES

Zeker twee jaar heeft ook ons land, zwaar geleden onder de Covid-19-pandemie. In deze periode geraakten 79.276 personen besmet met het gevaarlijke virus en brachten 1.325 personen het er niet levend vanaf. Bedrijven liepen enorme schade op door lockdowns en weer andere moesten sluiten, omdat de verliezen te hoog en aanhoudend waren.

Onze toch al zeer broze economie liep nog meer schade op en velen geraakten werkloos. Maar gelukkig kwamen er tegen het begin van 2021, vaccins tegen Covid-19 vrij en kon Suriname vooral door schenkingen, ook zijn eigen vaccinatiecampagne starten.

Gelukkig zijn we erin geslaagd meer dan 45 procent van de bevolking te vaccineren en hebben velen zelfs een tweede covid-vaccinatieprik kunnen krijgen. Over de anti-vaxxers willen we het in deze editie van Keerpunt niet hebben. Veel van deze lui zijn ook ernstig ziek geworden en zelfs bezweken aan Covid-19 of zijn Deltavariant. Maar zoals bij elke epidemie die een pandemisch karakter krijgt, is er een begin en een eind.

Maar een dergelijke virale ziekte kan ook een endemisch karakter krijgen en nog vele jaren in ons midden blijven circuleren, en dat is nu precies wat er met Covid-19 aan de hand is. Covid-19 gaat niet meer weg en zal in veel minder heftige mate toch slachtoffers blijven maken, vooral onder mensen die onderliggende aandoeningen hebben. En omdat veel mensen niet weten of ze die onderliggende aandoeningen hebben, is het van belang toch de MoHaNa-regels te blijven toepassen, wanneer we ons in openbare gelegenheden begeven. Maar we doen nu of er nooit Covid-19 is geweest en zetten op veel plaatsen ook gewoon de MoHaNa-regels overboord.

Het is dan ook niet vreemd dat de besmettingen weer langzaam aan het oplopen zijn en dat allemaal terwijl we weten, dat ons gezondheidssysteem verder verzwakt is en zeker een zesde covid-golf niet kan verwerken.

Het ministerie van Volksgezondheid verstrekt momenteel geen recente Covid-19-data, terwijl het ook voor hem duidelijk is, dat er internationaal meerdere varianten van Omicron – een afgeleide varaint van Covid-19 – zijn ontstaan, die zeer intensief door de WHO en andere onafhankelijke specialisten worden onderzocht en waarvan de besmettelijkheid wordt vastgelegd. We mogen geen moment laks worden als we met Covid-19 te maken hebben, want deze besmettelijke ziekte is zeker niet weg, dat is internationaal bewezen.

Wat ons ook is opgevallen, is dat er over de Covid-19-immunisastie niet veel meer wordt gezegd.

Vaccinatielocaties gaan de een na de ander dicht en wij van Keerpunt, vinden wel dat daar duidelijkheid over moet blijven bestaan voor mensen die toch nog gevaccineerd willen worden of een booster willen halen.

Laten we hopen dat men niet nog roekelozer wordt dan momenteel het geval is, want de zaak kan zo weer uit de hand lopen door ons gedrag. De overheid moet blijven hameren op de MoHaNa-regels en voorlichting blijven geven.

Ook als de overheid merkt dat de zaak weer uit de hand dreigt te lopen, heeft ze de taak gelijk aan de bel te trekken en maatregelen nemen.