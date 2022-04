VS sluiten covid-testsites vanwege minder vraag

Nu het aantal covid-besmettingen laag is in de Verenigde Staten, zijn veel Covid-19-testlocaties begonnen hun deuren te sluiten. Sommige testsites zijn al bijna twee jaar open en vele zien honderden of zelfs duizenden mensen per dag. Nu zijn thuistesten gemakkelijker beschikbaar en neemt de vraag naar testlocaties af. Sarah Henderson, directeur van de Public Health Services Division van het Haywood County Health and Human Services Agency in North Carolina, zegt dat de meeste staten binnenkort sluitingen zullen zien, als ze dat nog niet hebben gedaan.

“We zagen in de eerste paar dagen van januari meer dan 100 patiënten op onze testlocatie, wat niet veel lijkt, maar onze gemeenschap is erg klein”, zei Henderson. “De afgelopen weken hebben we elke dag enkele cijfers gezien. Ik zal zeker niet spreken voor andere provincies, maar ik denk dat we waarschijnlijk in die richting gaan waar als ze niet sluiten, ze minder uren gaan werken.” Henderson noemde de moeilijkheid om sites bemenst te houden als een groot deel van de beslissing. De federale financiering voor Covid-19 is uitgeput, waardoor veel staten geen geld hebben om hun testsites draaiende te houden. Veel worden beheerd door een derde partij, zoals Quest Diagnostics of Nomi Health. Ze bieden personeel en de middelen om gratis tests ter plaatse uit te voeren. Nu het federale geld opraakt, worden deze sites echter erg duur voor de staten die er verantwoordelijk voor zijn.

Burgemeester Robert Weinroth van Palm Beach County, Florida, sprak medio maart op Twitter over sluitingen in zijn provincie en kondigde aan dat alle niet-commerciële faciliteiten zullen sluiten als de federale financiering “opgegeten” is.

Staten in de VS, waaronder Texas, Delaware, Washington en Massachusetts, sluiten ook vestigingen. In januari kondigde de Delaware Health and Social Services op Twitter aan dat alle tests van het staatsservicecentrum zijn geannuleerd en dat meerdere testlocaties zijn gesloten. Texas sloot zijn site in Pflugerville in maart na minder dan twee maanden open te zijn geweest.

Henderson gelooft dat thuistests ook een rol spelen bij de sluitingen in het hele land. Nu thuistesten populairder worden en de overheid honderden miljoenen gratis tests aanbiedt via de US Postal Service, is het aantal mensen dat gebruikmaakt van tests op locatie afgenomen. “We bevinden ons ook op een andere plaats waar veel van de werkgevers en scholen die aanvankelijk tests van een provider eisten, nu thuistests accepteren, wat goed is voor alle betrokkenen, omdat het geen onnodige druk legt op de gezondheidszorg”, zei Henderson.

Ze zegt dat Amerikanen “voorzichtig optimistisch” moeten zijn over de toekomst, aangezien dit niet de eerste keer is dat het land probeert de pandemie voor te blijven. Testlocaties begonnen te sluiten in het voorjaar van 2021, toen het aantal begon te dalen. Velen werden echter gedwongen te heropenen omdat het aantal dossiers aanzienlijk steeg vanwege de Delta-variant.

“Op het gebied van de volksgezondheid zijn we verheugd om terug te keren naar een soort van normaliteit, wat het nieuwe normaal ook mag zijn. Maar we hebben die cijfers bekeken. We realiseren ons ook dat terwijl het testpositiviteitspercentage daalt, we ook moeten nadenken over hoeveel mensen daadwerkelijk testen”, zei Henderson. “Dus we maken ons ook zorgen dat er een hoger positiviteitspercentage is waar we onze vinger niet op kunnen leggen.”

Het belang van testen

Maar heeft het sluiten van testlocaties verontrustende gevolgen? De boodschap van volksgezondheidsexperts is duidelijk: hoewel het einde van de pandemie dichterbij lijkt te komen, is de overwinning niet gegarandeerd. Mara Aspinall is de algemeen directeur van de Health Catalysts Group, die gegevens en analyses levert aan zorgorganisaties om de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren. Ze denkt dat onderwijs de sleutel is om een nieuwe nare situatie te voorkomen, zoals toen de Omicron-variant een enorme piek in ziekenhuisopnames veroorzaakte.

“We moeten onderwijs geven, omdat sommige staten sites sluiten omdat niemand komt opdagen om te testen. Dus het is niet het sluiten van de site, dat is het probleem”, zei Aspinall. “Het is het feit dat we mensen moeten informeren over het belang van testen. Testen is slechts één aspect van het grotere probleem, namelijk het aanmoedigen van testen voor essentiële werknemers, voor mensen die werken en omgaan met kwetsbaren, ouderen en niet-gevaccineerden.”

Testen is nu belangrijker dan ooit. Hoewel de kans op ziekenhuisopnames bij de Omicron-coronavirusvariant 59 procent kleiner is dan bij de vorige Delta-variant, is de subvariant BA.2 verantwoordelijk voor meer dan 72 procent van de gevallen in de VS. Met 13 staten die gevallen rapporteren die stijgend zijn, maken veel volksgezondheidsfunctionarissen zich zorgen over wat er net over de horizon is.

Het is bijna onmogelijk om een nauwkeurig beeld te krijgen van de stand van zaken zonder een grondig testprogramma.

“Ik denk dat het ons zal overlaten om de fouten te herhalen die we zo kort geleden hebben gemaakt, wat het virus onderschat”, zei Aspinall. “Ja, we willen allemaal heel graag dat dit voorbij is, maar voortijdig zeggen dat het voorbij is en stoppen met de financiering voor testen en behandeling is voorbestemd om een probleem te worden. Ik denk dat we op het beste moeten hopen, maar ons op het ergste moeten voorbereiden. ”

Een nieuwsbrief van de Health Catalysts Group die covid-testen volgt, stelt dat het slechts 100 dagen geleden is sinds elke staat zijn eerste Omicron-geval registreerde. “Het voelt alsof we naar de hel en terug zijn geweest”, zegt de nieuwsbrief. De steeds veranderende aard van het virus is de reden waarom veel sites die nu sluiten, bereid zijn om indien nodig opnieuw te openen.

“Het moeilijkste is om een testsite te starten,” zei Henderson. “Weet je, het is het vinden van een leverancier die aan de behoeften van onze gemeenschap kan voldoen, het is het vinden van de werknemers die je kent die die testsite kunnen bemannen. Dus het opbouwen van die eerste relatie is nu een beetje voorbij en klaar. Dus ja, ik denk dat dat het zou heel gemakkelijk voor ons zijn om onze site te heropenen als dat nodig zou zijn.”