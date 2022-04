LVV krijgt ‘ondernemertjes’ op visite

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft op dinsdag 12 april een bezoek gekregen van de peuter- en basisschool De ondernemertjes, gevestigd in het gebouw van het Cultureel Centrum Suriname aan de Henck Arronstraat 112. De 45 kinderen en 6 begeleiders, kregen een rondleiding in vier verschillende plantenkassen op het terrein van LVV.

De kinderen werden in de gelegenheid mee te helpen met planten en kregen ook tips over hoe zij zelf kunnen planten. De kinderen zijn ook naar de hydroponische plantenkas geweest. In deze kas groeien planten in water. De kinderen werd uitgelegd hoe het groeiproces in deze plantenkas verloopt ern hoe de planten voedingsstoffen krijgen. Elk kind kreeg na afloop een soepgroenteplant die zij thuis kunnen planten. De school kreeg een ci-trusplant.