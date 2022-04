Enige vrouwelijke RvC- lid Hakrinbank treedt zelf af

Imani van Klaveren, het enige vrouwelijke raadslid van de Raad van Commissarissen (RvC) binnen de Hakrinbank heeft vandaag, donderdag 14 april haar aftreden kenbaar gemaakt aan de aandeelhouders, de RvC en de directie van de bank. Zij werd in het jaar 2021 via een van de vertegenwoordigers van de instelling benaderd voor het invullen van een RvC- positie binnen de Hakrinbank. “ Dit in eerste instantie ter vertegenwoordiging van de groep aandeelhouders zonder aanmerkelijk belang maar ten tweede, en naar mijns inzien het belangrijkste, ter behartiging van de belangen van de bank”, aldus Van Klaveren. In haar schrijven zegt zij, dat naar haar mening met de aanstelling van elk raadslid niet alleen getracht wordt om de belangen van de bank te behartigen, maar ook om ervoor zorg te dragen dat de bank een goede en positieve rol binnen de maatschappij blijft vervullen ten behoeve van alle stakeholders. “Echter lopen zaken binnen de bank niet zoals verwacht bij mijn aantreding als raadslid. De huidige ontwikkelingen binnen de bank dragen niet bij aan het goed kunnen functioneren als raadslid en nopen mij derhalve om tussentijds per direct af te treden”, benadrukt Van Klaveren.