Personeel SVZ al twee maanden in actie

Het personeel van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), is al ruim twee maanden in actie. Dit verklaarde de voorzitter van de bond bij het SVZ, Robby Naarendorp, tegenover de krant. Hij stelt dat gesprekken met de leiding, tot op heden niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Het personeel werkt dagelijks tot 12.00uur, waarna het ziekenhuis verlaat. Vanaf dat moment wordt het werk gedaan door niet leden van de bond en studenten. Het personeel is van mening, dat de koopkrachtversterking die door de overheid werd uitbetaald, dient te worden gecontinueerd door het ziekenhuis. Ook de pensioengelden die van het personeel zouden zijn afgetrokken, blijken nimmer te zijn gestort. Het personeel beschuldigt de gewezen directeur, Manodj Hindorie ervan, de gelden te hebben verduisterd. De laatstgenoemde heeft tot op heden niet gereageerd op deze aantijgingen.

Volgens Naarendorp is de bond wel ‘on speaking terms’ met de leiding van het ziekenhuis en is door haar beloofd, stukken te overleggen van de storting van de pensioengelden, maar is dit tot op heden niet gebeurd. “Men zou ons de stukken tonen, maar we wachten al bijkans twee maanden en tot nu toe is er niets daarvan terecht gekomen”, aldus Naarendorp. Hij zegt dat er later op de dag gesprekken met de directie zullen volgen. ‘’Het resultaat van het gesprek, zal bepalend zijn voor onze volgende stap. In ieder geval zien zaken er tot nu toe positief uit”, aldus Naarendorp.