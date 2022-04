Brunswijk zwaait met stukken over niet ontvangen gelden

Vicepresident Ronnie Brunswijk, heeft gisteren op zijn kabinet, een uiteenzetting van openstaande projecten waarover de onder Abop vallende ministeries, ontvangen. Brunswijk is niet te spreken over het feit, dat de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, zou hebben gezegd, dat de beschuldigingen gedaan aan zijn adres, gezocht moeten worden in de politieke sfeer. Volgens Achaibersing tracht Brunswijk met zijn beschuldigingen politiek te scoren, maar moet hij eerlijk zijn over het betalen. ‘’Nadat ik de gemeenschap heb gezegd, hoe de vork in de steel zit, is pas op 6 april geld gestort op de rekeningen van de ministeries. Dit is slechts een druppel op een hete plaat”, aldus Brunswijk.

Volgens Brunswijk zouden de onder Abop vallende ministeries in het jaar 2020 ruim 89 miljoen US-dollar, moeten ontvangen. In het jaar 2021 zou in totaal 249 miljoen US-dollar uitbetaald moeten worden, terwijl het bedrag in 2022 ongeveer 106 miljoen bedraagt. Volgens de vicepresident zijn voor al deze bedragen resoluties gemaakt, maar zijn de uitbetalingen nimmer geschied. Brunswijk zegt dat pas op 5 april van het jaar, een minister slechts 8 miljoen heeft ontvangen. “Als je geen geld ontvangt, hoe ga je het werk doen. Dit zijn de zaken waarnaar we moeten kijken”, aldus Brunswijk.

De vicepresident zou eerder hebben aangegeven, niet mee te zullen werken aan een reshuffeling binnen zijn kabinet, gezien de ministers geen gelden ontvangen voor de uitvoer van projecten. De president daarentegen, heeft reeds aangekondigd, dat er een reshuffeling zal plaatsvinden.