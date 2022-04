Geen covid-toelage meer voor ziekenhuizen en zorgpersoneel

“Vooralsnog zijn er geen noemenswaardige stijgingen geconstateerd, maar we zitten nu even met de swabposten of we alleen op indicatie of als personen erg ziek zijn, zullen swabben op Covid-19. Personen moeten dus nu voldoen aan de criteria alvorens zij geswabbed worden. We zitten vanuit het ministerie te kijken hoe de swabposten goed georganiseerd kunnen worden, want de overheid is ook per 1 april gestopt met de covid-toelage. Er wordt voor covid- zorg ook geen toelage meer gegeven, ziekenhuizen moeten deze zorg incorporeren in hun systeem”, zegt de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Volgens de minister kwam covid-zorg de afgelopen tijd voor het overgrote deel ten laste van de overheidsbegroting c.q. het noodfonds. ‘’Covid-19 is een preventable disease’’, benadrukt de minister is. om te voorkomen dat men ernstig ziek wordt van covid, kan men voorzorgsmaatregelen treffen. ‘’Er zijn preventiemogelijkheden in de vorm van vaccins, die wetenschappelijk getoetst zijn’’, zegt Ramadhin. Al sinds eind vorig jaar wordt erover gesproken om de covid-zorg toe te voegen aan het reguliere behandelpakket van de ziekenhuizen. Sinds maart dit jaar is de behandeling van Covid-19 een onderdeel geworden van de reguliere zorg. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dit gecommuniceerd met de instellingen, zodat covid-zorg in alle onderdelen van hun dienstverlening wordt opgenomen. Ook swabtesten en de covid-vaccinatie zullen worden uitgevoerd binnen het basisdienstenpakket, waardoor huisartsen zelf de mogelijkheid krijgen om de covid-vaccins toe te dienen.