Lijk in woning aangetroffen

De politie van het bureau Houttuin trof op maandag 11 april omstreeks 09.30 uur, het ontzielde lichaam van de 30-jarige Dion Kromokarijo in een woning aan de Mooreikenhoutweg aan. De wetsdienaren die na de melding van een lijk in een woning het adres aandeden voor onderzoek, constateerden dat er geen sprake is van inbraak. Aan de hand van de gevonden sporen en situatie, bestaat het vermoeden dat Kromokarijo is vermoord. Het ontzielde lichaam van Dion die alleen woonde, werd ontdekt door zijn broer die vervolgens de politie inschakelde. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Dion hangende het onderzoek voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.