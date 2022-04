Visserijsector Guyana in diepere problemen

‘Suriname is tegen vergunningen, omdat het profiteert van huidig systeem’

Guyanese vissers gaan uitdagende tijden tegemoet, aangezien een overeenkomst tussen Guyana en Suriname om tegen het begin van dit jaar 150 vergunningen aan lokale vissers te verlenen, nog moet worden gerealiseerd. De afgifte van deze Surinaamse kustvergunningen zou Guyanese vissers toegang geven tot de offshore visgronden van Suriname. De Guyanese vissers klagen al jaren over de hoge kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van een visvergunning via Surinaamse tussenpersonen.

Gezien verschillende factoren momenteel van invloed zijn op de lokale industrie, hoopten de Guyanese vissers op positief nieuws toen de Guyanese vicepresident Bharrat Jagdeo, de Guyanese minister van landbouw Zulfikar Mustapha en andere ministers, zondag een bezoek brachten aan Skeldon aan de Boven Corantijn.

Jagdeo vertelde de vissers dat de regering het moeilijk heeft om de vergunningen binnen te krijgen, omdat de desbetreffende autoriteiten van Suriname, niet meewerken. Volgens Jagedeo zal dit probleem onopgelost blijven, omdat er volgens hem, personen zijn in Suriname, die profiteren van het huidige vergunningensysteem. Guyanezen betalen tussen de 3.000- 4.000 Guyanese dollar om een Surinaamse visvergunning te huren.

Parmeshwar Jainarine, voorzitter van de Guyana National Fisherfolk Organization, vertelde dat Guyanezen met nog meer hindernissen worden geconfronteerd, nu de Surinaamse autoriteiten hen opdragen hun boten in Suriname achter te laten als ze hun vaarbewijs willen behouden. Hij zei dat er vissers in Suriname zijn, die 25-30 visvergunningen hebben, maar niet beschikken over een vissersboot. ‘’Die personen namen de vergunning af als bedrijf en verkopen die aan Guyanezen‘’, aldus Jainarine.

Om te kunnen bewijzen dat de vergunning om legitieme redenen is afgegeven, moeten Guyanezen hun boten nu in Suriname achterlaten, zodat de vergunninghouder aan de autoriteiten kan laten zien, dat hij over een boot beschikt.

Mohamed Khan, voorzitter van de Greater Georgetown Fishermen Co-op, vertelde dat er veel factoren zijn die vissers in Guyana beïnvloeden.

Hij zei dat de vergunningskwestie er een zou zijn geweest om een ​​deel van de druk te verlichten die wordt gevoeld, omdat buurlanden de veiligheid op hun visgronden hebben aangescherpt. Terwijl vissers hebben geklaagd over de lage vangst als gevolg van olieoperaties voor de kust van Guyana, zei Khan dat een visstudie dit zou bevestigen.

Hij merkte echter op dat de visgronden voor Guyana zijn afgenomen, waardoor de vissers nu naar andere visgronden gaan. Wat de Surinaamse vergunning betreft, zegt Khan dat niet alleen Guyanezen wordt verteld om hun boten in Suriname te houden, maar ook om hun bootafmetingen te verkleinen en hun vangst in Suriname te verkopen.

Een toestroom van vis naar de Surinaamse markt, zei hij, zou minder geld in de Guyanese zakken betekenen, omdat ze hun vangst goedkoop zouden moeten verkopen. Minister Mustapha heeft met de vissers gesproken en zei: ‘’Velen willen niet dat het probleem wordt opgelost, omdat ze er baat bij hebben, dus ze vechten om te voorkomen dat het probleem wordt opgelost.” Hij verzekerde de vissers dat de regering werkt aan een oplossing voor de vergunningenkwestie.

Guyanese vissers werd gevraagd om al hun klachten betreffende de visserij door te geven. De klachten zullen aan de minister van buitenlandse zaken worden gerapporteerd.Mustapha zei: “Wij doen ons uiterste best, ik heb regelmatig met het vissersvolk gesproken. Ze sturen berichten dat ze lastig worden gevallen, dat hun boten nu naar Suriname moeten om te worden gecontroleerd op vergunningen. De vissers van de Corantijnrivier zeggen dat ze meewerken, dat ze nu hun boot verkleinen om in die rivier te vissen. Ik kijk ernaar en probeer het op te lossen.”

Khan, die voorzitter is van de Guyana Fisheries Limited, zei dat hij deel uitmaakt van een team dat samenwerkt met het visserijdepartement van het ministerie van landbouw om beleid te ontwikkelen dat tot doel heeft de omstandigheden waaronder de vissers momenteel in Guyana opereren, te verbeteren.

(Bron: Kaieteurnewsonline)