Personeel MMC in actie

Het personeel van het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nickerie, heeft dinsdag om 12.00 uur het werk neergelegd. Op de verschillende afdelingen is slechts een minimale bezetting. De reden van de actie is dat het personeel nog steeds niet kan beschikken over de presentatietoelage die in maart zou worden uitbetaald. Eind maart bleek dat de gelden niet waren gestort. Het personeel wilde aanvankelijk gelijk actie voeren, maar zag daarvan af nadat de directie de toezegging deed dat in de eerste week van april, de toelage gestort zou worden. “We zijn nu al bijna midden april en nog steeds hebben wij niet gehoord wanneer de toelage wordt gestort”, zegt een bron bij de ziekeninstelling aan de krant. De acties zouden eigenlijk dinsdagmorgen om 09.00 uur aanvangen, maar de personeelsbond bij het ziekenhuis belegde een vergadering met de leden. De bestuursleden Roy Fraser en Rakija Abdul-Ibrahim die het personeel toespraken, deden het verzoek af te zien van de actie, omdat de directie aangaf, dat het personeel eind april ook in aanmerking komt voor 17 procent loonsverhoging. Ambtenaren hebben deze loonsverhoging ook gekregen. Wanneer de presentatietoelage zal worden uitbetaald, kon niet worden aangegeven.

Dit was voor het personeel reden om in actie te gaan. Vandaag zal er weer vergaderd worden en zal er besloten worden welke stappen er verder genomen worden Djotish Jaggernath, medisch directeur van het MMC, zegt aan de krant dat de directie al een aantal weken bezig is met het bestuur en het ministerie van Volksgezondheid om de gelden in orde te krijgen. “Het bestuur is op de hoogte en het ministerie is op de hoogte. Het wachten is op de middelen”, zegt Jaggernath.

‘’De regering heeft gezegd dat er geen geldproblemen zijn, waarom kunnen deze gelden dan niet direct worden overgemaakt, zodat we deze taferelen niet elke keer hebben”, aldus Jaggernath. Hij zegt dat de inkomsten van het ziekenhuis niet toereikend zijn om de toelagen zelf te betalen. Voor de uitbetaling van de presentatietoelage is een bedrag van ongeveer SRD 1,3 miljoen nodig.