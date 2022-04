Binnenkort wijziging mondkapjesbeleid in Suriname

De regering is momenteel bezig met de aanpassing van de huidige covid-maatregelen. Daarbij wordt er ook gekeken naar de wijziging van het mondkapjesbeleid. Volgens betrouwbare bronnen binnen de regering, zal er zeer binnenkort bekendgemaakt worden, hoe het covid-beleid aangepast zal worden en wat de specifieke maatregelen zullen inhouden. Vermoedelijk zal het op de meeste plekken nog steeds verplicht zijn om een mondkapje te dragen, alleen op plekken waar men een vaccinatiebewijs moet tonen, zal de mondkapjesplicht komen te vervallen. Al geruime tijd is het zo, dat horecagelegenheden die voorzien zijn van open ruimtes, niet meer eisen dat bezoekers een mondkapje opdoen. Voorts vernemen wij, dat winkeliers en supermarkteigenaren het er niet over eens zijn of zij klanten zonder mondkapje toegang moeten geven, aangezien zij de berichtgeving met betrekking tot China en het aantal stijgende covid-gevallen op de voet volgen.

In Nederland zijn vanaf februari een aantal covid-maatregelen losgelaten. Zo is de coronapas op veel plaatsen en ook het dragen van een mondkapje, niet meer overal verplicht.

Vanaf vrijdag 25 februari heeft het Nederlandse kabinet aangekondigd, dat er weer normale openingstijden voor de horeca- en cultuursector worden gehandhaafd, en is er geen maximaal aantal bezoekers meer. Ook anderhalve meter afstand houden, is volgens de Nederlandse regering niet meer nodig. Een mondkapje is vanaf die dag alleen nog verplicht in het openbaar vervoer en op luchthavens. Daarnaast kunnen nachtclubs weer open en kunnen festivals doorgaan.

Op binnenlocaties met meer dan 500 bezoekers moeten alle gasten aan de deur laten zien dat ze recent negatief zijn getest. Dat geldt niet voor doorstroomlocaties, zoals beurzen en congressen.