OW-staf ontvangt certificaten voor deelname PPP-training

Vanaf het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) stimuleert hij het werken in Public Private Partnership (PPP-verband) om projecten te realiseren. De regering van Suriname geeft de voorkeur aan samenwerkingsverbanden met lokaal en internationaal privaat kapitaal (PPS). Het OW-ministerie heeft meerdere gesprekken gevoerd met de Wereldbank om na te gaan, hoe het werken in PPP-verband kan worden bevorderd. In dit kader zijn diverse stafleden onlangs in de gelegenheid gesteld een PPP-training te volgen, waarna zij ook een certificaat ontvingen.

Vermeldenswaard is dat wereldwijd bijkans 800 personen hebben geparticipeerd aan de training die bestond uit vier Zoom sessies, waarbij is ingegaan op het werken in PPP-verband. Rodney Bouterse, OW-coördinator van respectievelijk het Crisisteam Infrastructuur en Rampen en Coördinatie Districten, behoort ook tot een van de deelnemers. ‘’In een crisisperiode moeten oplossingsmodellen bij elkaar worden gebracht door onder andere burgerparticipatie en kennis te blijven delen door ook buiten het kader te denken’’, zegt hij. Voorgesteld werd een initiatiefgroep op te richten die analyses maakt waarbij er wordt nagegaan, waarom projecten zo lang duren en duurder uitvallen.

De OW-participanten geven aan dat het uitdaging is voor Suriname af te stappen van de oude gewoonte en te gaan naar een professionele aanpak bij het aantrekken van investeringen. Verwacht wordt dat dit de economische groei zal bevorderen en zal bijdragen aan het terugdringen van de armoede in Suriname. In dat kader pleitte de projectmanager van Trustbank Amanah, voor nieuwe wetgeving. ‘’Alleen dan kan de economie de vruchten plukken van een goed functionerende PPS/PPP’’, aldus de projectmanager.

Ook moet men in Suriname sneller barrières die een belemmering vormen voor de handel en investeringen wegnemen en de bereidheid tonen om bureaucratische obstakels te overwinnen.