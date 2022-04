GELDGEBREK EN OPLOPENDE WREVEL

Het lag van meet af aan in de lijn der verwachtingen, dat gezien de zeer penibele financiële situatie van het land, er tussen de coalitiegenoten van de regering Santokhi, op den duur spanningen zouden ontstaan over de bestedingen en gestelde prioriteiten. Vanaf de overname van de staatsmacht door de nieuwe regering in juli 2020, werd het gelijk duidelijk, dat de staat financieel aan de grond zat en niet eens in staat was voor die maand, de ambtenarensalarissen, zonder het inkomen van de lokale commerciële banken, te betalen. Ook de uitbetaling van de vakantiegelden aan de werkers binnen de publieke sector was gelijk een heikel vraagstuk, dat zonder hulp van de banken, niet kon worden opgelost. Reeds toen was het ook duidelijk dat de regering van president Santokhi, een totaal failliete boedel van de NDP had overgenomen. Toen was ook nog niet bekend, hoe groot de buitenlandse en lokale schulden waren. De schrik moet enorm zijn geweest, toen het financiële plaatje aan de nieuwe leiders, werd voorgeschoteld. Tien jaar lang van financiële afbraak werd glashelder naar voren gebracht en daar moest dan hard aan gewerkt worden, om niet helemaal in het financiële moeras weg te zinken. Onze monetaire autoriteiten binnen de Centrale Bank en het ministerie van Financiën, moeten met de nodige expertise, de benodigde inkomsten en uitgaven beheren om uit dit financiële moeras te komen en dat is bepaald geen makkelijke opgave. Terwijl men tracht de economie weer redelijk op spoor te krijgen, loopt de onvrede bij de gehele samenleving op, gezien de gestegen kosten voor goederen en diensten. De overheid heeft recentelijk nog getracht salariscorrecties toe te passen voor haar werkers en dat geld moet toch ergens vandaan komen. Maar slechts weinigen schijnen te begrijpen, dat de inkomsten van de overheid niet significant zijn toegenomen en ze zeker niet kan bogen op snelle stijgingen uit directe en indirecte belastingen. Geld bijdrukken en overgaan tot monetaire financiering, zal dit land richting Venezolaanse toestanden brengen, en dat willen we geen van allen. Dat coalitiepartners nu boos worden, omdat ze de indruk hebben dat Financiën bewust bepaalde projecten van de ene of andere partner tegenhoudt, kan als onsportief en onbegrijpelijk worden gekwalificeerd. Niet slechts bepaalde ministeries moeten het doen zonder of heel weinig geld vanwege Financiën toebedeeld. Alle departementen hebben geldgebrek en dat heeft nog steeds te maken met de slechte financiële positie van staat. Er is geen enkel ministerie dat momenteel in volle tevredenheid kan stellen, voldoende geld te krijgen van Financiën, om het werk naar behoren te kunnen doen. We denken bijvoorbeeld aan de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid, waar de zaak behoorlijk rommelt, omdat ook aan hen Financiën niet in staat is het benodigde in voldoende mate te verschaffen. Geen enkel minister is momenteel in staat zijn of haar kennis en kunde naar wens te tonen, omdat er doodgewoon onvoldoende geld is om redelijke prestaties te verrichten. Het heeft helemaal geen zin, om als coalitiepartner de schuld te willen deponeren bij een minister van Financiën, die echt geen ijzer met handen kan breken, terwijl het voor alle partners in de coalitie glashelder is, waar het probleem ligt en dat het niet snel kan worden opgelost. Het heeft naar onze mening, niets met bevoorrechting van welk departement dan ook te maken, maar slechts met de nog steeds slechte financiële positie van staat en de hoeveelheid aan middelen, waarover Financiën beschikt. Slechts met geduld, goed overleg en het bereiken van consensus, kan er goed beleid gemaakt worden. Tal van schoten voor de boeg van overige coalitiegenoten lossen, zal alleen voor meer spanningen en wrevel binnen de regering zorgen en daar is Suriname op dit moment helemaal niet gebaat mee. Speelt alleen maar oppositionelen in de kaart, die het momenteel echt niet beter zullen kunnen doen. Ze hebben tussen 2010 en 2020 ook laten zien, er absoluut niets van te kunnen en hebben het land totaal berooid achtergelaten. Geen enkel politiek alternatief zal er momenteel in slagen, zonder kleerscheuren er iets beters van te maken. Het alternatief wist alleen maar te lenen en ons een schuldenvraagstuk op te leveren.