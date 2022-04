Niertransplantatieteam AZP/AUMC bezoekt Volksgezondheid

Een delegatie van het niertransplantatieteam bestaande uit specialisten van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC), heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Het team is op een screeningsmissie in Suriname en heeft aan de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, het doel van deze missie uiteengezet. Het team gaf aan dat deze periode gebruikt zal worden voor de finale screening en het identificeren van alle randvoorwaarden die belangrijk zijn in aanloop naar de uitvoering van de operatiemissie in de maand juni 2022. Minister Ramadhin deed een beroep op het team om spoedig feedback te geven aan de leiding van het ministerie als er zich problemen voordoen in de voorbereiding naar de operatiemissie. De minister zegde zijn volledige ondersteuning toe om ervoor te zorgen dat in juni de eerste patiënten getransplanteerd kunnen worden. Het team bestaat uit een transplantatiechirurg en vier nefrologen, waaronder ook een lokale nefroloog.