Amazone-regenwoud heeft nieuw ontbossingsrecord bereikt

Het deel van het Amazone-regenwoud dat in de eerste drie maanden van 2022 door ontbossing werd getroffen, was het hoogste ooit gemeten, volgens een nieuw rapport van het Braziliaanse National Institute for Space Research (INPE). Volgens het INPE-rapport dat vrijdag is gepubliceerd, is tussen januari en maart van dit jaar 941,34 vierkante kilometer (363 vierkante mijl) bos gekapt. Dat is het grootste aantal dat is geregistreerd sinds het instituut in 2016 de ontbossingspercentages begon te monitoren. Het gerooide gebied is bijna zo groot als Dallas, Texas.

Onderzoekers zagen een toename van 64 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen 573,29 vierkante kilometer (221 vierkante mijl) werd vrijgemaakt. De vernietiging van ‘s werelds grootste regenwoud is enorm toegenomen sinds president Jair Bolsonaro aantrad in 2019 en de milieubescherming verzwakte, met het argument dat ze de economische ontwikkeling belemmeren die de armoede in het Amazonegebied zou kunnen verminderen.

Het kantoor van de president en het ministerie van milieu, reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Een rapport van het VN-klimaatpanel op maandag waarschuwde, dat regeringen niet genoeg doen om de uitstoot van broeikasgassen in te dammen om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde af te wenden. Hoewel het gebruik van fossiele brandstoffen grotendeels de oorzaak is, is ontbossing volgens het rapport verantwoordelijk voor ongeveer 10 procent van de wereldwijde uitstoot. “Brazilië is een voorbeeld van wat het VN-klimaatrapport zegt wanneer het verwijst naar regeringen die niet de nodige maatregelen nemen”, zegt Cristiane Mazzetti, een bosactivist in Brazilië voor milieuactivist Greenpeace.

“We hebben een regering die bewust ingaat tegen de noodzakelijke maatregelen om klimaatverandering te beperken.” Sommige wetenschappers voorspellen dat de ontbossing zal blijven toenemen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van oktober in Brazilië, net als in de aanloop naar de laatste drie verkiezingen.

Volgens Carlos Souza Jr., onderzoeker bij de Braziliaanse onderzoeksinstelling Imazon, wordt de milieuhandhaving doorgaans zwakker in verkiezingsjaren en kunnen criminelen zich haasten om te ontbossen in de aanloop naar een nieuwe regering. Op donderdag maakte Facebooks moederbedrijf Meta bekend, dat het 14 Facebook-accounts, 9 Facebook-pagina’s en 39 Instagram-accounts had verwijderd voor het plaatsen van valse informatie over ontbossing. “Dit netwerk is ontstaan ​​in Brazilië en was gericht op het binnenlandse publiek in dat land”, zei Meta in haar eerste driemaandelijkse ‘Adversarial Threat Report’.

Meta’s rapport zegt dat het links heeft gevonden naar personen die banden hebben met het Braziliaanse leger achter de accounts. De accounts waren betrokken bij “gecoördineerd niet-authentiek gedrag”, waaronder het plaatsen van inhoud die beweerde dat niet alle ontbossing schadelijk was, en die kritiek hadden op “legitieme milieu-ngo’s die zich uitspraken tegen ontbossing in de Amazone”, zegt het Meta-rapport.