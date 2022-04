Jogi: ‘Geld voor sociale steun is niet voor VHP-minister’

‘’Het geld dat momenteel is vrijgemaakt voor de uitbetaling van sociale steun, is niet voor een VHP-minister. Het geld wordt beheerd door iemand die komt uit de gelederen van PL. Zo zijn er tal van andere projecten, waardoor we kunnen stellen, dat er wel geld vrijgemaakt is”, aldus VHP-parlementariër Mahinder Jogi. Dit naar aanleiding van beschuldigingen die vicepresident Ronnie Brunswijk, heeft geuit aan het adres van de minister van Financiën. Volgens Brunswijk zal hij niet meewerken aan reshuffeling binnen het kabinet, gezien zijn ministers in onvoldoende mate gelden ter beschikking krijgen om projecten uit te voeren.

Volgens Jogi is Achaibersing bewust bezig, en moet niet vergeten worden, dat ook hij is gebonden aan wet- en regelgeving. “Indien de minister niet correct handelt of zich niet houdt aan overeengekomen afspraken, zullen ook tegen hem maatregelen getroffen worden”, gaf Jogi aan. De parlementariër zei verder, dat er rekening gehouden wordt met de economische situatie in het land en dat er niet à la dol, projecten uitgevoerd kunnen worden. ‘’In ieder geval wordt er wel geld vrijgegeven voor projecten. De bouw van de school in Brokopondo en Para, wegen worden geasfalteerd in Marowijne en waterleidingen worden aangelegd. Dat is allemaal uit vrijgemaakte middelen”, stelde Jogi.

De VHP-parlementariër voegde eraan toe, wel voorstander van reshuffeling te zijn. “Als het aan mij lag, zou ik vier ministers van de VHP weghalen. Niet dat ze niet goed zijn, maar ze functioneren niet naar verwachting”, liet Jogi weten. Hij zei dat met dit besluit de president de vinger op de zere plek heeft gelegd en heeft gedaan aan zelfevaluatie.