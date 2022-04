Lokale bank bereid vliegmaatschappijen krediet te verstrekken

Komst Jetair Caribbean brengt efficiëntie

Sylvia Ang, directeur van de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA), verklaarde recentelijk tegenover een lokaal medium, dat vliegmaatschappijen die een heel moeilijke tijd hebben moeten doorstaan door de covid-pandemie, door een lokale bank geholpen zullen worden om weer zelfstandig hun vliegoperaties te kunnen uitvoeren.

Volgens haar is de efficiënte verbinding die de maatschappijen hebben met de verschillende bestemmingen, van essentieel belang. Ang zei dat toeristen niet makkelijk ervoor kiezen naar een bestemming te gaan, waarbij ze veel moeten overstappen. Met de komst van Jetair Caribbean naar Suriname, zal de luchtvaartsector schijnbaar betere tijden tegemoet zien. Dit maakt dat passagiers die van – en naar Suriname reizen, niet te vaak een overstap hoeven te maken, vóór zij op hun eindbestemming arriveren.

De mogelijkheid is er om met deze huidige luchtverbinding meer wekelijkse vluchten vanuit het Caraïbisch gebied te kunnen uit voeren. Ang benadrukte dat het echt het moment voor SHATA is om door goede promotie voor Suriname, meer ontwikkeling van de luchtvaartsector op gang te brengen. Ang sprak de hoop uit dat de overheid zich ervan bewust is, met betrekking tot deze ontwikkelingen voor een natuurlijke en goede samenwerking. Vervolgens verklaarde zij dat een nog niet bij naam genoemde lokale bank bereid is de luchtvaartsector te helpen in de vorm van een lage rente of een lening voor een bepaalde periode.