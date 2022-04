‘We zullen piraterij nimmer toelaten, geen uitzonderingen’

De Guyanese regering stelt, dat Surinaamse autoriteiten niet willig zijn om visvergunningen te verlenen aan Guyanese vissers. Suriname sloot vorig jaar een overeenkomst met Guyana, die inhoudt dat – indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is – er 150 visvergunningen aan 150 Guyanese vissers zouden kunnen worden gegeven. Eerder werd de afgifte van de vergunningen on hold gezet, volgens de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien, omdat de Surinaamse wetgeving het niet toelaat vergunningen aan buitenlanders te verstrekken. Surinaamse vissers zijn er ook geen voorstander van dat Guyanese vissers een vergunning krijgen.

Deze kwestie kwam weer naar voren, toen de Guyanese minister van landbouw, Zulfikar Mustapha, afgelopen week vroeg, waarom er nog steeds geen vergunningen verstrekt zijn. De Guyanese minister van buitenlandse zaken, Hug Todd, benadrukte dat Guyana zal blijven pleiten voor de getroffen vissers.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt tegenover dat krant, dat hij het standpunt van de Surinaamse vissector ondersteunt. ‘’We zullen nooit piraterij toestaan. En welke buitenlandse betrekking er ook mocht zijn, er zijn wetten die nageleefd moeten worden. Als de wet het niet toelaat sorry, maar voor niemand zal er een uitzondering gemaakt worden”, aldus Jogi. De parlementariër begrijpt niet, waarom Guyana zoveel haast achter het krijgen van visvergunningen zet. ‘’Wat wel wij wel weten, is dat we massaal zullen opkomen tegen onrecht. Wij zullen onze visgronden en lokale vissers beschermen tegen deze mensen”, aldus Jogi.

door Orsilia Dinge