Gereconstrueerde DNA-panden af

De DNA-panden waaraan in een periode van 29 maanden is gewerkt zijn af. De oplevering vindt op 14 april plaats in aanwezigheid van de President en Vice President, de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, de voorzitter van De Nationale Assemblee, de verantwoordelijke van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelings Bank (IDB) in Suriname en andere hoogwaardigheidsbekleders.

De reconstructie van de panden begon in November 2019. Vanwege de Covid-19 pandemie, het late vervoer van materiaal en andere technische factoren vindt de oplevering 7 maanden later dan gepland.

De aanpak van de gebouwen is onder supervisie geweest van het MinOWC en de Project Implementation Unit van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PIU-PURP). De financiering middels een lening komt van de IDB na interventie van de Stichting Gebouwd Erfoed Suriname via de UNESCO en heeft ongeveer 3.4 miljoen USD gekost.

In dit nieuw gebouw is er geen grote vergaderruimte zoals bij de huidige vergaderruimte van de Nationale Assemblee, maar voornamelijk ruimten die de leden van het parlement en een deel van de administratie zal huisvesten. Daarnaast moet een deel van het gebouw ingezet worden voor commerciële activiteiten, die gericht zijn op kunst en cultuur. Met de huurinkomsten van dit commercieel deel binnen de gebouwen, zal er bijgedragen worden aan de onderhoudskosten.