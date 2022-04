‘Open brief Hakrinbank is demonstratie van incompetentie en schuldbekentenis’

In een open brief heeft de Hakrinbank N.V. als reactie op recente vragen en publicaties, extern onderzoek verricht naar het gedrag van de CEO en toegegeven, dat er wel sprake is van ongewenst gedrag, maar geen vaststelling van seksueel molest. Dit onderzoek is naar aanleiding van drie eerdere klachten en de recente publicaties over het gedrag door de CEO en is bij een eerste evaluatie van de organisatie van de interne klokkenluidersregeling, besloten tot de installatie van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

De uitkomsten van dat onderzoek zijn op 3 november 2021 gedeeld met de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) en naar aanleiding van de onderzoeksresultaten besproken met de CEO. Conclusie van dat onderzoek: er is wel sprake van ongewenst gedrag en seksueel getinte woordspelingen, maar geen vaststelling van seksueel molest. De RvC heeft de CEO hierop aangesproken en een berisping gegeven. Ook zijn op verzoek van de RvC, er maatregelen genomen om een veilige werkomgeving te creëren.

De Hakrinbank stelt in haar schrijven, dat privacy en veiligheid volledig gerespecteerd wordt en dat er geen bewijsmateriaal vernietigd is. Naar aanleiding van dit document heeft psycholoog dr. Roy Bhikharie, een reactie gestuurd naar de redactie van De West. De verklaring van de RvC van de Hakrinbank is volgens hem, ‘’kolder en een openlijke demonstratie van incompetentie, wat tegelijkertijd een schuldbekentenis impliceert’’. “Naar aanleiding van hun schrijven, zou het Openbaar Ministerie mijns inziens gelijk kunnen ingrijpen. Wat is de taak van de leiding van elk bedrijf als het om seksueel molest gaat?”, aldus Bhikharie.

Fair play

Naar de mening van de psycholoog, valt deze kwestie in elk geval buiten hun competentie en is bovendien in strijd met het ‘’zorgvuldigheids- en fair play beginsel van behoorlijk bestuur om zelf rechter te gaan spelen’’. “Dat wil zeggen zonder zelfs de schijn van vooringenomenheid of partijdigheid. Het niet doorgeven aan de bevoegde instanties om een diepgaand onderzoek in te stellen, maakt hen dan ook medeplichtig, vind ik.

De RvC-conclusie spreekt boekdelen: ‘wel sprake van ongewenst gedrag en seksueel getinte woordspelingen, geen vaststelling van seksueel molest’. De RvC heeft de CEO hierop aangesproken en een berisping gegeven. Ook zijn er op verzoek van de RvC maatregelen genomen om een veilige werkomgeving te creëren”, stelt Bhikharie.

Trauma’s

“Hieruit blijkt dat ze niets snappen van de psychologische toestand en trauma’s die de rest van het leven van de gemolesteerde personen beïnvloeden. Geen enkele seksueel gemolesteerde persoon kan normaal en productief blijven functioneren onder hetzelfde gezag. Dit lijkt meer op een onthulling van onkundige en perverse percepties door op innerlijk tegenstrijdige wijze vermeend seksueel molest te willen bagatelliseren. Zo een werkomgeving wordt door de gemolesteerde ervaren als te werken onder een baas-knecht verhouding, eufemistisch uitgedrukt.”

Logica zonder ethiek

Om de privacy van de gemolesteerde persoon te beschermen, heeft de Hakrinbank de gemolesteerde persoon aangeraden de WhatsApp berichten en recordings te verwijderen, hetgeen ook gebeurd is. ‘’Had ze een keuze?

Wat een brutaliteit en onbeschoftheid die alleen ongestraft kunnen worden uitgevoerd in situaties van machtsmisbruik en willekeur. Dus je wilt haar privacy zogenaamd wel beschermen, maar tegen molest moest je allerlei instellingen en maatregelen inroepen om te weten of ze gemolesteerd is of niet. Dit is logica zonder ethiek. Vandaar dat er met geen woord over medeleven, begrip en ondersteuning gerept is. Aandeelhouders zouden ook met spoed een aandeelhoudersvergadering moeten aanvragen. De RvC en het dagelijks bestuur zijn immers verwijtbaar in verzuim daar ze nog geen juridische actie hebben doen ondernemen”, benadrukt Bhikharie.

Hoger beroep

“Tenslotte, als er geen reactie komt op de open brief aan de procureur-generaal in dit kader, kan er een klachtenprocedure aanhangig gemaakt worden bij het Hof van Justitie. Er kan ook een klacht ingediend worden bij het OAS tribunaal of het mensenrechtencomité van de VN. Onthoud: de kosmos werkt feilloos en karma is meedogenloos. Dus bezint eer gij begint”, vervolgt Bhikharie.

“Elke vorm van ongewenste seksuele avances, ongewenste verzoeken om seksuele gunsten of ander ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard, wordt beschouwd als seksueel molest. Elke vorm van seksueel molest op de werkplek gaat om ongewenst gedrag in relaties en/of contacten tussen mensen op het werk.”

Bron: http://www.ilsehenar-vrouwenrechten.sr/website/index.php/projecten/128-seksueel-molest-op-de-werkplek-2