Hoge verkoopprijs van tussenhandelaren, veroorzaakt onnodige prijsopdrijving

Gretle Wolfram, voorzitster van de Winkeliers en Ondernemers Vereniging in Suriname (WOVS), heeft onlangs in het radioprogramma ABC Aktueel verklaard, dat de verkoopprijs van tussenhandelaren vaak genoeg erg hoog is, en die handelaren een bepaalde manier van verkoop hebben aan de burger. Wolfram haalde een situatie aan in de periode waarbij aardappelen en uien tijdelijk schaars waren.

Volgens haar had je toen tussenhandelaren, die met een eigen vervoer schaarse levensmiddelen verkochten, maar de burger kreeg geen bewijs van betaling. Hoe zij aan de aardappelen en uien in die periode kwamen, blijft voor haar onduidelijk.

Toentertijd had je het ministerie van Handel en Industrie (HI) dat een prijslijst had opgemaakt van verschillende eerste levensbehoeftes, op die lijst kwamen aardappel en uien voor die per kilo verkocht moesten worden. “ De verkoopprijs was ook toen bij de tussenhandelaren vele malen hoger dan de verkoopprijs die gehanteerd werd door HI. De afgelopen tijd zijn er minder van dit soort verkoopsituaties”, aldus Wolfram.

Volgens Wolfram ontstond er vorig jaar ook een soort gelijke situatie, waarbij Chinese winkeliers prijzen voorgeschoteld kregen van tussenhandelaren, die producten van onze melkcentrale leverden aan de winkeliers. Blijkbaar was het de bedoeling dat de tussenhandelaar zijn winst eruit zou halen, dat was onderdeel van onnodige prijsopdrijvingen. hierdoor hadden producten niet dezelfde prijs, wat volgens Wolfram ook toen het geval had moeten zijn. Zij verklaarde dat het voor winkeliers moeilijk was de tussenhandel uit te schakelen

Ook was er recentelijk een ‘Bigi bombarie verkoopactie’ georganiseerd door de VHP, waarbij zij tegen een redelijke prijs eerste levensbehoeften kon verkopen aan de consument zonder tussenschakels. Volgens Wolfram had de VHP de levensmiddelen gehad van zeker twee groothandelaren van producten en niet door het overslaan van tussenhandelaren.