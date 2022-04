Autoverkoop booming ondanks slechte economische situatie

“We hebben betere tijden gekend, maar we kunnen niet praten over een enorme achteruitgang in de sector. Door te passen en meten, kunnen we toch nog verkopen”, dit zegt de directeur van een autohandel in gesprek met De West. Dit naar aanleiding van de economische groei van 1,8 procent die door het IMF aan het begint van het jaar is voorspeld. Volgens de autohandelaar, merkt hij inderdaad dat er vanaf begin van het jaar, meer auto’s worden verkocht, dan in de twee eerste zittingsjaar van de regering het geval was. “Ik moet me dan wel haasten door te zeggen, dat het om zuinige auto’s gaat. Met auto’s die een grotere verbranding hebben, blijf je toch wel enige tijd zitten”, aldus de autohandelaar.

Hij stelt dat ook de vraag naar tweedehandse auto’s, enorm is gestegen. “Mensen hebben misschien 1000 US-dollar kunnen sparen en willen niet met een te grote schuld zitten. Ze vragen dan naar een inruilauto”, liet de autohandelaar weten.

Volgens hem tracht hij op allerlei manieren de klant tegemoet te komen. “Tijdens de lockdowns hadden wij op een gegeven moment ook het gevoel dat we spoedig zouden sluiten. Alleen vanwege het feit dat de mensen hun aflossingen niet betaalden. Niet dat de mensen niet wilden, maar ze zaten zonder inkomen. Dan ga je als autohandelaar moeten overwegen of je het voertuig gaat intrekken of de termijn zal verruimen, zodat de persoon toch nog wat kan betalen”, aldus de handelaar. Ook met betrekking tot de economische situatie zegt hij maatregelen te hebben getroffen. “In plaats van 50 procent aanbetaling, zoek je nu naar 25 procent. Je moet de mensen tegemoet komen, wil je verkopen”, aldus de autohandelaar.