‘President en vicepresident voeren politieke competitie’

‘’Het is meer dan zichtbaar dat de twee regeringsleiders die bij elkaar hadden moeten komen, om het land uit deze crisis te helpen, het arme volk juist misbruiken voor hun politieke activiteiten”, dit zegt DA’91 voorzitter, Angelic del Castilho, tegenover De West. Volgens haar zou de regering bij elkaar moeten komen en te werken aan een structurele aanpak van de prijzen in de winkels en de armoede in de gemeenschap. Echter kiest volgens de voorzitter, de ene partij ervoor goedkope pakketten te verkopen aan armlastigen, terwijl de andere ze aan het verdelen is. “In plaats van beleid uit te zetten rijden, ze rond als veredelde marktmeesters en pakketten te verdelen”, merkt Del Castilho.

Del Castilho is van mening dat het nu gaat om een verkiezingsstunt. “Men maakt misbruik van de situatie in de hoop stemmen te winnen”, aldus Del Castilho. Volgens haar wordt de samenleving door deze actie arm gehouden of armer gemaakt. “Het ergste van de zaak is dat het om dezelfde mensen gaat die een paar jaren geleden nog hun misnoegen hebben geuit over het pakkettenbeleid van de NDP toen, maar nu ervoor kiezen dezelfde richting op te gaan”, zegt de voorzitter. Volgens Del Castilho is de regering nu al fout bezig, door deze verkoopactie in een competitie te zijn beland met de winkeliers. “Een regering zou juist handelaren moeten stimuleren, en ervoor moeten zorgen, dat zij goedkoop de producten kunnen inkopen en dat er vanwege de regering, controle moet worden uitgevoerd. Maar hier merken we juist dat de regering winkeliers wenst te beconcurreren”, aldus de DA’91-voorzitter. Ook over deze zogenaamde ‘birti winkri’ was Del Castilho zeer kritisch, gezien volgens de voorzitter ook de mensen achter al deze handelingen in de regering zitten. “Geef de ideeën aan de regering en kijk wat we kunnen doen, zodat de burger elke winkel kan instappen om zo inkopen te doen”, aldus de voorzitter.