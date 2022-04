Fauci: ‘Zelf beslissen hoeveel risico we willen nemen’

Covid gaat niet weg

Dr. Anthony Fauci, medisch hoofdadviseur van de Amerikaanse president Joe Biden, heeft gezegd dat Amerikanen het risico voor zichzelf moeten blijven beoordelen, naarmate de besmettingsgevallen van Covid-19 wederom toenemen. “Een nieuwe golf van coronavirusinfecties toont een nieuwe realiteit waarmee we geconfronteerd raken. De toename van Covid-19 besmettingen is alarmerend, maar geen verrassing. We zullen zelf moeten beslissen, hoeveel risico we willen nemen, omdat covid niet weggaat”, aldus Fauci.

Alhoewel 21 staten in Amerika een toename van covid-besmettingen zien, zei Fauci dat een groot deel van het land zich nog steeds in die groene zone bevindt, wat betekent dat het dragen van een mond-neuskap niet wordt aanbevolen, in de zin van niet vereist voor binnenomgevingen. “Het is belangrijk dat Biden zijn presidentiële taken nu gewoon kan voortzetten, en zelfs als hij in de toekomst positief getest wordt op het coronavirus.”

Fauci is van mening dat mensen het besluit moeten nemen, door naar de CDC-richtlijnen te kijken en te bezien waar de trends zijn. “Er zijn sommige plaatsen waar je heen gaat, niet alleen is het vereist dat je een vaccinatiebewijs laat zien, maar je moet ook een negatieve test bij je hebben op de dag dat je naar een bepaalde plaats gaat.” Zondag stond het dodental door Covid in de Verenigde Staten (VS) op bijna 985.000. Fauci adviseerde degenen die niet zijn gevaccineerd, dat alsnog te doen. Het aantal coronabesmettingen zijn namelijk gestegen door de opkomst van de Subvariant van de Omicron-stam, die al in andere landen domineert.